新竹喊凍蒜、台北坐鎮應變中心 李坤城：侯會瞬間移動？
針對尼莎颱風連帶影響造成新北多處災情，民進黨新北市長候選人林佳龍選舉辦公室今（17）日召開記者會，發言人李坤城表示，當新北豪雨來襲水淹成災期間，新北市長侯友宜跑到新竹幫國民黨新竹市長候選人林耕仁喊凍蒜，而其市府新聞局長張愛晶卻說侯市長除公開行程外，全天都在市政府監控狀況，這簡直是不可能的事，除非是會瞬間移動。
李坤城表示，昨天當新北市正在下豪大雨時，侯友宜人在哪裡？說在新北市應變中心坐鎮，其實是在新竹喊凍蒜，侯友宜說昨天兩點先到應變中心了解狀況，沒有甚麼災情所以接續下一個行程，離開去新竹幫林耕仁助選，侯選辦也說助選當時剛好是在降雨的空檔，但昨天下午3點到5點間汐止時雨量最大，新北有豪大雨特報，造成汐止大淹水，導致伯爵山莊土石流，喊話當侯友宜拉著林耕仁說凍蒜時，汐止居民正在受苦受難，有車子快滅頂、市民奪車而出。
李坤城進一步指出，侯市長說都有全程掌握狀況，但人不在新北市；大觀國小羽球場淹水推說房舍老舊，汐止土石流又說是台電高壓電塔關係，甚至花1億5000萬興建、開幕12天的樹林保安市場，昨天一場大雨淹水整個就破功了，還說是「改變的勇氣」，整整打了侯友宜一個大巴掌。
李坤城強調，如果淹水跟侯市長自己都沒關係，表示有沒有擔任市長都沒關係，因為人、心都不在新北市，都在2024準備全國輔選走透透，如果豪大雨時侯市長不在新北市、不要新北市民，那新北市民也不要你。