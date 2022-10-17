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好市多「黑色購物節」11/21限時7天開賣　黑鑽卡優惠變多

▲好市多「黑色購物節」時間出爐，業者透露11/21至11/27限時7天開放民眾搶便宜。（圖／記者張勵德攝）
▲好市多「黑色購物節」時間出爐，業者透露11/21至11/27限時7天開放民眾搶便宜。（圖／記者張勵德攝）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-10-17 16:53:30

美式賣場好市多（Costco）一年一度「黑色購物節」又來了！今年業者選在11月21日（週一）起一連7天讓民眾買到手軟。而今年活動內容目前業者保密到家，暫時沒多透露，僅強調「黑鑽卡」會員優惠品項會增加，其餘的好康會比照往年在前一天或是開賣首日入場才會知道，讓民眾自己到場「尋寶」。去年黑色購物節，好市多釋出200多個品項、估計優惠超多省下超過29萬元，粉絲可以開始準備好銀彈，趕緊筆記好時間，到時候好康搶好搶滿！

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好市多（Costco）進駐台灣以來，以大份量商品深受台灣民眾喜愛，過去幾年好市多都在11月推出「黑色購物節」讓民眾搶便宜。今年好市多黑色購物節預計在11/21至11/27一連7天登場。《NOWnews今日新聞》記者今日致電業者，但好市多官方目前對優惠品項、折扣等都保密到家，目前只強調「黑鑽卡會員優惠品項會增加」，並且每卡限購1件，其餘可能需要等到活動前一天或是民眾首日進場購物才會知道。

另外根據2021年活動方式，當年業者釋出200多個品項供民眾搶購，包含3C產品、電視、民生用品等，都造成瘋搶，替消費者狂省超過29萬元，其中去年電視優惠最殺，狂砍了整整4萬元，服飾類也祭出43折優惠。至於營業時間方面是否會像去年提早一小時開門讓民眾逛個盡興？業者僅表示：「目前維持正常營業時間！」

▲好市多今年黑色購物節將在11/21登場，一連7天，黑磚會員卡還會增加優惠品項，不過因商品有限，每卡限購1件。（圖／翻攝自《好市多優惠資訊分享》臉書）
▲好市多今年黑色購物節將在11/21登場，一連7天，黑磚會員卡還會增加優惠品項，不過因商品有限，每卡限購1件。（圖／翻攝自《好市多優惠資訊分享》臉書）

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