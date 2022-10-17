前立委黃義交墜樓送醫不治　宋楚瑜聽聞：不可置信

前立委黃義交今（17）日下午在台北市內湖一棟社區大樓內，不明原因墜樓後，經緊急送醫後依舊宣告不治，享壽69歲。親民黨主席宋楚瑜聽聞後感到不可置信，後續喪葬事宜，親民黨表示會尊重家屬意願，全力予以協助。 我是廣告 請繼續往下閱讀 親民黨晚間表示，宋楚瑜今晚驚聞黃義交辭世，經與其家屬聯繫後，確認此一意外不幸的事件，他內心感到十分震驚、難過與不捨。宋楚瑜稍早已和其家屬和女兒表達慰問哀悼之意。宋楚瑜提到，黃義交是他數十年忠實的好朋友跟好部屬，最近還與他通話、見面，三不五時還會提供國際新聞與評論提供他參考。突然聽到這樣不可置信的消息，令人扼腕與遺憾。後續喪葬事宜，親民黨會尊重家屬意願，全力予以協助。※【NOWnews 今日新聞】提醒您：自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995 黃義交墜樓亡！回顧發跡從政路 貼文停在10年前立委敗選前立委黃義交墜樓送醫不治 黃珊珊：震驚錯愕宋楚瑜愛將黃義交猝逝！曾因寶寶事件捲周玉蔻三角戀前立委黃義交驚傳內湖墜樓！命危送醫搶救不治 享壽69歲