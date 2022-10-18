獨／邵雨薇復合關鍵「找回安全感」　趁年輕想當媽媽

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起初為了培養母子感情，邵雨薇向陳零九借了整套《鬼滅之刃》漫畫來看，就為了找話題跟白潤音聊天，「我想要我自己有小孩的話，也可以和他像朋友相處。」兩人在戲裡經歷生離死別，邵雨薇遲遲沒有割捨這份感情，殺青後花了很長時間走出角色，「我一直沒有真正切斷，到現在我還是很愛他，他要求吃飯什麼的，我通通都會答應，沒有拒絕過他任何事情。」像是周興哲在《你不屬於我》MV飾演白潤音角色的成人版，邵雨薇只看了1次，哭到「不敢再看」。
劇中王柏傑從難搞上司變成守候母子的暖男，整條愛情故事線裡，邵雨薇最喜歡「自然而然的陪伴、從很多小細節去發現互相喜歡」，聽來和吳慷仁相戀過程似乎意外相似？邵雨薇認為男友和男主角「對工作嚴肅」這點有點雷同，但是她拍定情劇《極品絕配》時，倒不是說被多麼機車對待，「當時我對演戲一知半解，很著急追趕他的程度，他也因為on檔壓力，很著急要趕快拍完，兩個人都處在著急的狀態，就會有小摩擦。」
兩人分手後再復合，很願意公開放閃，主要是邵雨薇把心結打開了，她19歲時從高雄上台北打拚，和家人關係疏離，直到30歲才修復親情，她說：「因為心理很穩定，我跟家人的關係在30歲找回安全感，所以在感情上穩定度更高，他也是找到心裡一種穩定的方式，我們才繼續再一起。」兩人同為演員，彼此會介意拍戲尺度嗎？邵雨薇笑說：「他尺度很大我知道啊，只要劇本合情合理，我不會過問。」
算算北漂14個年頭，邵雨薇今年擁12支代言，也接拍影劇作品，她說她在人類圖裡是工蟻屬性的「生產者」，就是閒不下來，跟著她一起工作的助理累到住院2次過，問她可以多久不放假，邵雨薇說：「你應該問我可以接受放多久的假？我只要3天不工作，都沒有安排事情，就會覺得自己『沒路用』！」對她而言，搶到金鐘獎入場券，像是一張成績單，「希望入圍帶給我的是後面有更多工作。」
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