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獨／邵雨薇復合關鍵「找回安全感」　趁年輕想當媽媽

▲邵雨薇復合吳慷仁「找回安全感」，趁年輕想當媽媽。（圖／多曼尼）
▲邵雨薇復合吳慷仁「找回安全感」，趁年輕想當媽媽。（圖／多曼尼）

記者羅凌筠/台北報導

2022-10-18 11:00:002022-10-18 11:16:07

33歲邵雨薇以Netflix《比悲傷更悲傷的故事：影集版》入圍第57屆金鐘獎迷你劇集電視電影女主角，與童星白潤音演母子，邵雨薇自己也渴望步入婚姻生子，「我很想知道我的小孩會長怎麼樣，可能自己長大跟家庭關係變好，身邊有三姐妹很快樂，有小孩是一個很完整的感覺吧。」那計畫何時當媽媽？她說：「當然不會年紀太大，不然體力會下滑！」

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▲邵雨薇與白潤音的母子情一直沒有真正切斷。（圖／多曼尼）
▲邵雨薇與白潤音的母子情一直沒有真正切斷。（圖／多曼尼）
邵雨薇一連拍攝《2049》和《比悲傷更悲傷的故事：影集版》，剛好劇中孩子年齡範圍從嬰兒跨到小學生，母愛本能也被激發，邵雨薇拍《2049》時對嬰兒會忍不住用娃娃音說話、與林柏宏一起爭寵，而和白潤音合作又是另外一個境界，「基本上潤音在馬路上就是會被我抓住，時時刻刻小心他不要跌倒，我直接投射他是我的小孩，心情上會很take care他。」

起初為了培養母子感情，邵雨薇向陳零九借了整套《鬼滅之刃》漫畫來看，就為了找話題跟白潤音聊天，「我想要我自己有小孩的話，也可以和他像朋友相處。」兩人在戲裡經歷生離死別，邵雨薇遲遲沒有割捨這份感情，殺青後花了很長時間走出角色，「我一直沒有真正切斷，到現在我還是很愛他，他要求吃飯什麼的，我通通都會答應，沒有拒絕過他任何事情。」像是周興哲在《你不屬於我》MV飾演白潤音角色的成人版，邵雨薇只看了1次，哭到「不敢再看」。

▲邵雨薇（右）、白潤音在《比悲傷更悲傷的故事》飾演母子。（圖／Netflix）
▲邵雨薇（右）、白潤音在《比悲傷更悲傷的故事》飾演母子。（圖／Netflix）
劇中王柏傑從難搞上司變成守候母子的暖男，整條愛情故事線裡，邵雨薇最喜歡「自然而然的陪伴、從很多小細節去發現互相喜歡」，聽來和吳慷仁相戀過程似乎意外相似？邵雨薇認為男友和男主角「對工作嚴肅」這點有點雷同，但是她拍定情劇《極品絕配》時，倒不是說被多麼機車對待，「當時我對演戲一知半解，很著急追趕他的程度，他也因為on檔壓力，很著急要趕快拍完，兩個人都處在著急的狀態，就會有小摩擦。」

兩人分手後再復合，很願意公開放閃，主要是邵雨薇把心結打開了，她19歲時從高雄上台北打拚，和家人關係疏離，直到30歲才修復親情，她說：「因為心理很穩定，我跟家人的關係在30歲找回安全感，所以在感情上穩定度更高，他也是找到心裡一種穩定的方式，我們才繼續再一起。」兩人同為演員，彼此會介意拍戲尺度嗎？邵雨薇笑說：「他尺度很大我知道啊，只要劇本合情合理，我不會過問。」

▲王柏傑（右）、邵雨薇在《比悲傷更悲傷的故事》配對。（圖／Netflix）
▲王柏傑（右）、邵雨薇在《比悲傷更悲傷的故事》配對。（圖／Netflix）
算算北漂14個年頭，邵雨薇今年擁12支代言，也接拍影劇作品，她說她在人類圖裡是工蟻屬性的「生產者」，就是閒不下來，跟著她一起工作的助理累到住院2次過，問她可以多久不放假，邵雨薇說：「你應該問我可以接受放多久的假？我只要3天不工作，都沒有安排事情，就會覺得自己『沒路用』！」對她而言，搶到金鐘獎入場券，像是一張成績單，「希望入圍帶給我的是後面有更多工作。」

服裝提供：SHIATZY CHEN


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