111年度國家產學大師獎出爐　胡石政、邱上嘉獲獎

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胡石政長期投入「潔淨室與高科技廠房設施」，研究涵蓋自動化運輸設備的污染控制及潔淨室和廠房設施設計，與廠商共同開發高科技廠潔淨室技術運作機制逾20年，近6年與30家廠商建立產學合作技術聯盟，獲國內外44項專利、發表百篇專業SCI期刊論文，更領導校級「潔淨技術研發中心」，協助進行潔淨室、半導體廠務相關設備的研發與量測服務，對國內相關廠商競爭力提升影響深遠。
胡石政近年研究重點聚焦「高階半導體製造微染控制解決方案」，優化半導體製程設備，技術獨步國內外，推展晶圓製程進程，已是高階半導體廠標準製程設備；他在10年間與台積電、京鼎精密、華景電通、家登精密等知名廠商長期合作，執行產學合作案138件，計畫經費合計逾億元；任教23年期間，系統化培育國內高科技廠房設施技術專業人才，指導碩士生112人、博士生8位，並已超過10年開設「潔淨室技術短期訓練課程」，重視產業人才培養工作。
邱上嘉面對傳統匠師技藝與人才大量流失及文化資產修復人員短缺的困境，致力傳統建築設計、古蹟保存與維護研究，並把重心放在「傳統匠師」人才復育工作。同時清查傳統工匠資料，探討工匠核心能力，將傳統技術工匠分為4大類（木作類、土水類、彩繪類、石作類），制訂「傳統技術修復工匠職能基準」，建立小木作技術工匠、大木作技術工匠、大木作技術與管理工匠等3級至5級職能基準，並經勞動部審查通過後正式公告，完成傳統建築工匠技術的國家級規範，對我國文化資產修復人才的培育與傳承貢獻匪淺。
邱上嘉於108年協助文化部文化資產園區規劃成立「文資傳匠工坊」，培育文化資產修復工匠，同時結合技職教師深度研習，培育種籽師資以扎根教育，多元管道推動文化資產保存修復工作，並參與文化部與教育部相關產學合作計畫金額逾1億2千萬，落實文化資產保存及人才養成制度化，充分帶動教育部門在技職體系中建立理論與實務銜接的工作。
教育部表示，國家產學大師獎成立迄今邁入第5年，本年度首次產生「人文、設計、藝術領域」獲獎人，代表技專校院產學合作及人力傳承的重要貢獻者，並不因其投入領域而有所差異，同時也充分體現技職教育培養多元領域人才實務能力的精神，期許技專教院教師持續從事產學合作，並傳承專業技術，培育專業人才。