吉普車渡溪上演「水之翻滾」！超瞎真相曝光 警方開罰了
日前民眾在苗栗縣大安溪目擊，一輛吉普車想要強行渡過水流湍急的溪水，結果車子不敵水勢，像個寶寶一般跌倒在水中無情翻滾，車內東西全部隨波逐流高歌離去，影片在網路瘋傳引發熱議，苗栗縣大湖警分局表示，當天共有14輛吉普車違反水利法進入禁止一般車輛通行的河床，將依法裁罰1萬元以上20萬元以下罰鍰，而吉普車車隊強行闖入，理由竟是想去雪霸國家公園野溪泡湯，讓警方直搖頭。
有網友在臉書社團「爆廢公社」分享影片，畫面中看到有兩輛吉普車正駛進河道，前一輛用繩子牽引著後方車輛，試圖勇渡湍急的溪水，不過後方吉普車不敵強勁水勢，被沖得四輪朝天烏龜翻，接著不停向後翻滾，車內的東西也隨著水勢流走。幸好最後滾回正途，前方吉普車加足馬力，終於順利把後車拉上岸。
吉普車渡溪上演「水之翻滾」不但危險，事實上也已經觸法。大湖警分局表示，當天就有接獲通報，有14輛吉普車進入禁止一般車輛通行的河床，警方趕到現場查看時，當場攔下4輛吉普車開罰。而其餘10輛吉普車趁機走小路逃竄，最後也被保七總隊第五大隊東勢分隊全數攔下。
警方表示，14輛違規車主將全數函送苗栗縣政府水利局，依違反水利法開罰1萬元以上20萬元以下罰鍰。警方也再次呼籲民眾，不要違法開車進入河床，不僅威脅自身安全，也會破壞河道影響環境。（編輯：倪浩軒）