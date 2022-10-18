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吉普車渡溪上演「水之翻滾」！超瞎真相曝光　警方開罰了

▲吉普車強行渡溪，結果被水流沖翻，此舉不僅危險而且還觸法，警方已全數攔查開罰。（圖／臉書社團《爆廢公社》） 
▲吉普車強行渡溪，結果被水流沖翻，此舉不僅危險而且還觸法，警方已全數攔查開罰。（圖／臉書社團《爆廢公社》） 

編輯中心/綜合報導

2022-10-18 13:49:00

日前民眾在苗栗縣大安溪目擊，一輛吉普車想要強行渡過水流湍急的溪水，結果車子不敵水勢，像個寶寶一般跌倒在水中無情翻滾，車內東西全部隨波逐流高歌離去，影片在網路瘋傳引發熱議，苗栗縣大湖警分局表示，當天共有14輛吉普車違反水利法進入禁止一般車輛通行的河床，將依法裁罰1萬元以上20萬元以下罰鍰，而吉普車車隊強行闖入，理由竟是想去雪霸國家公園野溪泡湯，讓警方直搖頭。

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▲吉普車強行過溪，「水裡翻滾、東西掉光」畫面曝，網友譏諷：「太療癒」。（圖／臉書社團《爆廢公社》）
▲吉普車強行渡溪，結果被水流沖翻，此舉不僅危險而且還觸法，警方已全數攔查開罰。（圖／臉書社團《爆廢公社》）
有網友在臉書社團「爆廢公社」分享影片，畫面中看到有兩輛吉普車正駛進河道，前一輛用繩子牽引著後方車輛，試圖勇渡湍急的溪水，不過後方吉普車不敵強勁水勢，被沖得四輪朝天烏龜翻，接著不停向後翻滾，車內的東西也隨著水勢流走。幸好最後滾回正途，前方吉普車加足馬力，終於順利把後車拉上岸。

吉普車渡溪上演「水之翻滾」不但危險，事實上也已經觸法。大湖警分局表示，當天就有接獲通報，有14輛吉普車進入禁止一般車輛通行的河床，警方趕到現場查看時，當場攔下4輛吉普車開罰。而其餘10輛吉普車趁機走小路逃竄，最後也被保七總隊第五大隊東勢分隊全數攔下。

警方表示，14輛違規車主將全數函送苗栗縣政府水利局，依違反水利法開罰1萬元以上20萬元以下罰鍰。警方也再次呼籲民眾，不要違法開車進入河床，不僅威脅自身安全，也會破壞河道影響環境。（編輯：倪浩軒）


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