好市多聯名卡換家不想辦？內行1招免帶現金：加油也能用
美式賣場好市多（Costco）結帳僅限用現金或是目前合作銀行國泰世華聯名卡，今（18）日驚傳新年度發卡權將改為台北富邦銀行接手，讓不少網友嫌麻煩不想申辦新卡，但又苦於不想每次購買都帶現金，甚至好市多加油站並無法使用現金支付，讓人相當苦惱。不過別太擔心，如果真的不想辦新卡，有內行網友則提出「解決解法」，那就是可至櫃台申辦現金儲值卡，沒有使用期限及次數限制，不過唯一要注意的是現金儲值卡「沒有回饋金」，民眾得自己衡量一下囉。
今日市場傳聞好市多今年與國泰世華合作10年的聯名卡將到期，最後北富銀以超過12億元簽約金拿下，近期就會簽約。讓不少會員相當反彈「好麻煩喔！又要多辦一張信用卡？」、「不續約了不想多辦一張卡」、「好市多這樣換發卡銀行影響最大就是加汽油，在門市購物還可以用現金，但是加油就只能用信用卡」、「我最大用途是用來加油，可是沒有很想辦富邦的卡欸！還有沒有什麼好方式啊？」
內行網友熱心提出解法：「可以去賣場服務窗口，出示好市多會員卡，證明你是會員，申請現金儲值卡，並且按時儲值現金，一樣可以在好市多加油。」實際上好市多加油站，確實提供刷聯名信用卡、購物儲值卡兩種結帳方案，並且儲值卡也可在賣場結帳使用。
但要注意的是，購物儲值卡僅限會員臨櫃購買及現金儲值，無使用期限及次數限制，非會員使用需加收5%服務費（當日申辦臨時購物證），首次須儲值1000元台幣，後續每次最低儲值金額為新台幣500元，持卡人亦可於退貨櫃台申辦儲值卡全部餘額退費，與聯名信用卡最大差異是沒有回饋金，若是每月消費金額龐大的民眾可能就需要考慮一下了。
不過是否更換聯名卡發卡銀行的消息尚未證實，好市多業者僅回應「賣場定期審核會員卡的會員權益，若有任何服務變動，將即時通知會員。」；國泰世華透露「感謝大家的關心，目前仍與COSTCO洽談中，若有進一步消息將於本行網站公告」；北富銀簡短表示「不評論市場傳聞」。