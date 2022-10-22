特企／林柏宏擔任meeth一日店長 粉絲蜂擁睹男神風采！
「戲劇男神」林柏宏今（10/22）受知名保養品牌meeth之邀，擔任一日店長，現場吸引眾多聞風而至的粉絲及顧客，爭相一睹男神風采！meeth是來自日本南青山的頂級保養品牌，創辦人Sonmi因為自身經驗希望打造最純淨的美膚產品；對保養也相當重視的林柏宏，也因為認同meeth的理念，因此以「一日店長」身份，共同推廣這個能讓人由裡到外都水嫩美麗的保養品！林柏宏笑說：「能近距離跟這麼多消費者面對面真的很有趣，今天也跟在場的老師學了很多保養皮膚的秘訣！」此外，meeth也開放「專屬福利」，現場消費就有機會能近距離與林柏宏拍拍立得！
知名保養品牌meeth來自日本，創辦人Sonmi 曾是日本知名模特兒，曾數度因長時間操忙工作而造成膚質變差，因而相當重視基礎保養，進而希望開發出一款適合自己的面膜；經過長時間努力，2019年她創立了品牌meeth，堅持帶給消費者最好、最純淨的美膚產品，希望每個遇見meeth的人肌膚都能有所感受，創辦人Sonmi更表示「meeth 要本著 『日本製』 的驕傲拓展海外，成為全亞洲女性都會使用的品牌！」期望meeth能成為每個人生活中不可或缺的日常基礎保養品。
而有著給人自然且開朗形象的「戲劇男神」林柏宏，也成為了meeth的首選，獲邀成為今日meeth櫃位的「一日店長」！提到保養，林柏宏分享自己儘管拍戲再忙碌，絕對不會忘了要做最基礎簡單的保養；他表示：「大部分的男生不像女生有這麼多瓶瓶罐罐，保養最大的重點應該是簡單、快速又要好吸收，就連我自己也一樣，所以當我遇到meeth時真的很驚艷，它們的明星商品面膜可以讓我在短時間保養皮膚之外，也能超快的吸收保濕精華，完全是『懶人保養』最好的選擇！」林柏宏也透露自己近來因為工作忙碌，不但要準備新戲宣傳，也要準備新戲的前置，於是平時保養最大的重點是追求快速有效，所以必備的保養品一定有化妝水及精華液，最重視平時肌膚的油水平衡。
此外，現場同時請到了專業的肌膚美學專家－凱鈞老師為大家示範如何在家輕鬆做臉部深層SPA，透過meeth明星商品「碳酸護膚面膜」密集七天的保養，就能擁有「自帶濾鏡」的透亮肌膚！這款面膜擁有能深入肌底活化肌膚，並促進新陳代謝，使肌膚恢復彈性並緊緻毛孔，讓油水平衡！有別其他面膜的保水度，敷完meeth面膜隔天起床就能確實有感肌膚的水嫩！林柏宏在一旁也直呼與老師學習了很多關於肌膚的保養知識，更擔任起稱職的「一日店長」，邀請現場的觀眾們，靠櫃體驗meeth產品，最直接的感受meeth帶給肌膚的變化。