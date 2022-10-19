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霸氣外露！霸味薑母鴨推出「霸味啤酒」　網笑：有鴨味

▲不只鈴鈴卷，連酒都包了！霸味薑母鴨推出自有品牌「霸味拉格啤酒」，本土瓶身相當搶眼。（圖／SUNFRIEND MOUTH提供）
▲不只鈴鈴卷，連酒都包了！霸味薑母鴨推出自有品牌「霸味拉格啤酒」，本土瓶身相當搶眼。（圖／SUNFRIEND MOUTH提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-10-19 10:24:512022-10-19 10:26:40

受到東北季風影響，這兩天全台氣溫溜滑梯，天氣一冷讓人特別想吃鍋，尤其是暖呼呼的薑母鴨及羊肉爐。鎖定冬天大排長龍的進補人潮，從台北三重發跡的霸味薑母鴨，首次推出自有品牌「霸味拉格啤酒」，瓶身是搶眼的大紅色，搭配大大的霸味 Logo，非常有本土味，新品亮相吸引不少民眾目光，還有網友笑說：「看起來有鴨味」。

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迎接進補旺季，冬天聚會必吃薑母鴨及羊肉爐，目前已遍佈全台的霸味薑母鴨、霸味羊肉爐，一年限定只營業秋天到春天三個季節，每到冬天更是大排長龍，在寒風中喝著溫補湯底再配上冰涼啤酒，是許多台灣民眾的心頭好，看準吃鍋配酒的市場需求，霸味首度推出自有品牌啤酒「霸味拉格啤酒」，採用烏克蘭當地原料於烏克蘭產製，每瓶79元，只在全台霸味薑母鴨、霸味羊肉爐門市販售，且跟薑母鴨一樣都是秋冬限定。

▲霸味啤酒每瓶79元，只在全台霸味薑母鴨、霸味羊肉爐門市販售。（圖／品牌提供）
▲霸味啤酒每瓶79元，只在全台霸味薑母鴨、霸味羊肉爐門市販售。（圖／SUNFRIEND MOUTH提供）
在日本掀起熱潮的「檸檬堂」也進軍台灣市場，可口可樂公司此次共引進3款檸檬沙瓦，包括經典檸檬沙瓦（79元）、蜂蜜檸檬沙瓦（79元）以及鬼檸檬沙瓦（89元），清爽的檸檬風味搭配不同酒精濃度，分別是酒精濃度3%、5%及9%，滿足不同消費者的飲品需求，即日起在7-ELEVEN限時限量開賣。

▲3款檸檬沙瓦即起在7-11上市，11月1日前任選3罐8.5折。（圖／業者提供）
▲3款檸檬沙瓦即起在7-11上市，11月1日前任選3罐8.5折。（圖／業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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