民進黨猛攻鍾東錦財產申報　鍾陣營反擊籲藍軍團結

民進黨中央著眼於藍軍在苗栗縣呈現分裂局面，認為可以鷸蚌相爭漁翁得利，近期不斷猛打無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦財產申報問題，不料，徐定禎也被挖出，存款現金只有新台幣27萬餘元，與自我設定理財專家的訴求差距甚遠，甚至還遭質疑是否虛報、造假等問題，可說是，傷敵八百、自損一千。
針對民進黨立院黨團今（19）日再度動用4個立委，甚至把民進黨苗栗縣長參選人徐定禎找來一起召開記者會，表面是要清算無黨籍鍾東錦的土地、財產，實際上卻是要拉抬徐定禎，企圖藉由國民黨的分裂，在苗栗縣長選舉中獲利，。有記者在現場也針對徐定禎的存款只有27萬多元，提出質疑，徐定禎竟表示，在4、5月就已經把錢投入選戰，因此8月申報財產，只有27萬多元，如此說法傳回地方，令苗栗鄉親感到不解，徐定禎號稱理財專家，但27萬多元扣掉參選縣長所要繳交的20萬保證金，只剩下7萬元，從8月至今，難道徐定禎只靠7萬多元過活，假設真是如此，這樣的理財專家恐怕更讓鄉親擔心，如果把苗栗縣財政交給他，會有什麼下場。
苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部針對民進黨團的指控，也透過執行長徐廷琮表示，民進黨的立委諸公，只敢躲在立法院內，利用言論免責權霸凌別人，動用4個立委聯手抄家滅族式誣衊鍾議長，根本是讓國會蒙羞，更何況全台各縣市長財產申報中，新北市長候選人林佳龍存款高達2.3億元，有價證券總額還有1.29億元，加起來總計超過4億多元，請問民進黨的立委們，要不要也用同樣的標準，檢討一下自己的參選人。
另外，徐廷琮也反問徐定禎，是誰躲在民進黨後面？是誰躲在立法委員後面？是誰利用女兒當擋箭牌？是誰虛報財產資料？是誰說自己很會理財？這些問題，不但徐定禎自己都心知肚明，苗栗鄉親的眼睛更是雪亮的，絕對不會被民進黨抹黑奧步給誤導，徐廷琮呼籲藍軍，團結一致支持鍾東錦，共同抵抗外來的民進黨鴨霸政權，一起和鍾東錦打贏苗栗這一仗。