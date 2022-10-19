萬里合體賴清德參香 林佳龍：民進黨三任政見我來實現！
民進黨新北市長候選人林佳龍今（19）日下午在立法委員賴品妤、市議員周雅玲、張錦豪陪同下，合體取消原訂行程趕來的副總統賴清德到萬里昭靈宮參拜祈福，向市民頭家說明政見，爭取支持。林佳龍致詞時也向現場鄉親表示，很多社會福利像補助65歲長者裝假牙政見，「現在的市長不做就是不做」，所以整理總統蔡英文、立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌競選新北市長時的好政見，呼籲選民投給「物超所值」的林佳龍，把前面三任的競選政見，一次實現。
林佳龍致詞時表示，過去自己很常到金山萬里來，因為這裡就是觀光局所屬的「北海岸觀音山國家風景區」，所以很多地方關心的交通、觀光建設，像是金山中角灣國際衝浪基地、聯外道路等，自己都有來幫忙；強調北海岸和東北角是未來台灣最好的首都觀光旅遊目的地，期待整個北海岸可以有最優質的觀光廊帶，使整個北海岸、東北角的地方大翻新。
賴清德致詞時則列舉在地建設，以及基隆捷運、林口、汐止交流道等林佳龍擔任部長所協助解決的問題，呼籲大家「把黨派放一邊，優先支持好的人才」；向鄉親呼籲歷屆新北市長通常都優先關心都會區，若在選前沒有提出對金山、萬里的發展藍圖和計畫，選後也不會來關心，希望大家選出知道萬里的需要，也關心大家的市長，照顧大家，生活才會好。
林佳龍在結束萬里昭靈宮參拜祈福後，也接續轉往金山慈護宮參拜，造訪當地金泰豐人文咖啡館，並到金山老街掃街拜票及參拜廣安宮，緊握每個在地商家與民眾的手，在最後一個多月的時間裡在地方基層全力衝刺選情。