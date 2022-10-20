「天赦日」週六又來了！轉運好時機 招財就靠「這1招」
天赦日每年大約只有5至6天，若是平時感覺運氣不佳，可要把握這消災解厄、化解不順的大吉日，在這一天祈禱、赦罪、祈福、延壽、補運及補財庫更具誠敬。而今年倒數第二個天赦日，就在10月22日（六），命理師柯柏成建議，除了到宮廟燒香祈福外，也別忘了「煮錢水開運法」，讓2022年尾可以財運、好運大豐收。
天赦日煮錢水的方法為，找到各國錢幣共168個，象徵賺取四方各國錢財，只要銅板168個（非168元），在天赦日當天任何時辰，找個鍋子加水淹過錢幣高度就可以，將水煮沸後讓它多滾個3-5分鐘，小心把鍋子端著繞屋裡，讓水蒸氣瀰漫在屋內。
待水冷卻後，錢幣擦乾放在聚寶盆放財位，冷卻的水拿個杯子裝蓋上蓋子，外面用紅紙寫上「對我生財」也是放財位，不知道財位在那的，放神桌上就可以了，冷卻後的錢幣記得取一個順眼的當錢母，放在自己的皮包裡不要花掉。等到下一個天赦日到來，上一次留下來的錢水可以拿來澆花，切勿倒馬桶沖掉；錢幣則可投進捐款箱。
如果不方便煮錢水的民眾，當天也可以在家中、店面或辦公場所燒開水，沸騰後大概多等三分鐘，讓水蒸氣瀰漫到空間中，也可以達到旺發的效果。當然除了燒水的開運秘訣外，天赦日有許多人會專程前往奉祀玉皇大帝的宮廟祭拜，祈求添福延壽、補運、補財庫，但天赦日不限宗教，不一定非得在道教主祀玉皇大帝的宮廟，即使是基督、天主或回教，在教堂或清真寺祭拜許願也是有一樣的效果。