▲ 強敵環伺，Audi Q5 要如何面對？品牌用全新動力給了極具說服力的解答

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然這是我們第三次接觸 Q5，卻也是第一次嘗試 40 TFSI 編成，不過，雖說是全新動力，但本車所搭載的引擎本體，與 45 TFSI 式樣的機種是一樣的，採 2.0 升直四渦輪增壓、搭配七速自手排機制，但 40 編成削減了動力數據，從原來 265 hp / 37.2 kgm 下修至 204 hp / 32.63 kgm 的水位，同樣用 12 V 電機複合動力來提升低速扭矩推力與節能表現。
當然，歸因於動力被下修，油門輸出力道的減弱也是理所當然的事情，而我在實際體驗一天後所得到的反饋亦是如此，但這種動力下修並不意味著撐不起 Q5 1,805 公斤的空重，EA888 EVO 輕快的提速感透過 S-tronic 變速箱高效的傳遞縱是在數據上得到限制還是依舊不會讓人失望；兩者唯一的差距，就只有在山路的穿梭出彎、抑或是高速公路的再加速超車情境，本車需要較為費力去完成駕駛者想完成的動作，如此而已。且前、後五連桿的先天條件，加上調配得宜的彈簧阻尼設定與最重要的 quattro ultra 四輪傳動系統，Q5 依舊產出相當均衡的行路質感，沒有 X3 般硬朗、卻也沒有 GLC 般過於軟調，這就是 Audi 一貫擅長的取捨拿捏。
依據 23 年式更迭後的規格清單來看，45 TFSI quattro 以 S line 運動版的身份位居旗艦定位，40 TFSI quattro 則分化為兩種編成（享馭 / advanced 進化版），225 萬的享馭版與 S line quattro 運動版扎實地拉開了整整 72 萬，這也是我認為 Q5 在年式更迭後能夠更從容地面對競爭激烈市場的主要原因。
不過，Audi Taiwan 也很聰明地在年式轉換之初，特別向原廠商談 234 萬的 40 TFSI quattro Launch Edition 非常販式樣，將原本入門規格所缺少的 20 吋圈胎組、智慧停車輔助套件、多色環艙氛圍照明套件、advacned 外觀套件、以及天窗等配置納入標準配備，不過，Qi 無線充電板則被去除。
在這般價格設定下，Audi Q5 放眼至同級敵手而言，已經可以說是最好入手的豪華品牌休旅產品之一。而會入手這類豪華 SUV 的消費受眾，動力本來就並非是首要考量的選項，相反地，在能撐得起場面為前提下，提供家人最適切、豪華、舒適的用車體驗才是首要，200 萬初頭的價格設定，對比起需付出更大代價才能擁有得以被稱為「配備完整」的產品，Audi 這般產品設定確實能夠起到購車誘因。剩下的，就只有放下你心中那不重要的品牌映像，放心地去展示中心，好好試乘體驗一番吧！這車絕對不會讓你失望的。
對 SUV 不滿意？想要多一些跑格感受？別忘了還有 Q5 Sportback呀！