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強敵環伺，Audi Q5 要如何面對？品牌用全新動力給了極具說服力的解答

▲ 強敵環伺，Audi Q5 要如何面對？品牌用全新動力給了極具說服力的解答
▲ 強敵環伺，Audi Q5 要如何面對？品牌用全新動力給了極具說服力的解答

2GameSome - 有車賞

2022-10-20 00:25:01

一如預期，Audi Q5 已經成為國內、甚至是全球市場上戰略地位極高的存在，甚至在上個月所繳出的 152 輛銷售台數，佔了整體陣容的 48 %。但現實是，Audi Q5 所面臨的敵手眾多，撇除 Lexus NX、BMW X3 不說，品牌情結與強度極深的 Mercedes-Benz GLC 也即將迎來改款，面對這般態勢，Audi Taiwan 選擇替 Q5 增列入門動力，給出了一個讓人不意外、卻具說服力的解答。

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Audi Taiwan 趁 Q5 年式更迭之際重整編成；本次所試駕的為要價 234 萬的 40 TFSI quattro Launch Edition。
Audi Taiwan 趁 Q5 年式更迭之際重整編成；本次所試駕的為要價 234 萬的 40 TFSI quattro Launch Edition。
40 TFSI 同樣搭載 2.0 升直四渦輪增壓引擎。
40 TFSI 同樣搭載 2.0 升直四渦輪增壓引擎。
變速箱為 S-tronic 七速自手排變速機制。
變速箱為 S-tronic 七速自手排變速機制。
雖然這是我們第三次接觸 Q5，卻也是第一次嘗試 40 TFSI 編成，不過，雖說是全新動力，但本車所搭載的引擎本體，與 45 TFSI 式樣的機種是一樣的，採 2.0 升直四渦輪增壓、搭配七速自手排機制，但 40 編成削減了動力數據，從原來 265 hp / 37.2 kgm 下修至 204 hp / 32.63 kgm 的水位，同樣用 12 V 電機複合動力來提升低速扭矩推力與節能表現。

動力下修絲毫不減 Q5 均衡的行路質感。
動力下修絲毫不減 Q5 均衡的行路質感。
當然，歸因於動力被下修，油門輸出力道的減弱也是理所當然的事情，而我在實際體驗一天後所得到的反饋亦是如此，但這種動力下修並不意味著撐不起 Q5 1,805 公斤的空重，EA888 EVO 輕快的提速感透過 S-tronic 變速箱高效的傳遞縱是在數據上得到限制還是依舊不會讓人失望；兩者唯一的差距，就只有在山路的穿梭出彎、抑或是高速公路的再加速超車情境，本車需要較為費力去完成駕駛者想完成的動作，如此而已。且前、後五連桿的先天條件，加上調配得宜的彈簧阻尼設定與最重要的 quattro ultra 四輪傳動系統，Q5 依舊產出相當均衡的行路質感，沒有 X3 般硬朗、卻也沒有 GLC 般過於軟調，這就是 Audi 一貫擅長的取捨拿捏。

quattro ulta 四輪傳動科技在大雨滂沱的試駕天更是讓人倍感安心。
quattro ulta 四輪傳動科技在大雨滂沱的試駕天更是讓人倍感安心。
依據 23 年式更迭後的規格清單來看，45 TFSI quattro 以 S line 運動版的身份位居旗艦定位，40 TFSI quattro 則分化為兩種編成（享馭 / advanced 進化版），225 萬的享馭版與 S line quattro 運動版扎實地拉開了整整 72 萬，這也是我認為 Q5 在年式更迭後能夠更從容地面對競爭激烈市場的主要原因。

Q5 40 TFSI quattro Launch Edition，係以 advanced 進化版為基礎，並且增列不少套件來增加 C / P 值。
Q5 40 TFSI quattro Launch Edition，係以 advanced 進化版為基礎，並且增列不少套件來增加 C / P 值。
胎圈亦升級為 20 吋配置。
胎圈亦升級為 20 吋配置。
40 TFSI 的動力出現補足 Q5 先前無法下探建議售價的缺口。
40 TFSI 的動力出現補足 Q5 先前無法下探建議售價的缺口。
比起 Coupé - Like 的轎跑身形，我個人更愛作為傳統 SUV 設計而存在的 Q5。
比起 Coupé - Like 的轎跑身形，我個人更愛作為傳統 SUV 設計而存在的 Q5。
不過，Audi Taiwan 也很聰明地在年式轉換之初，特別向原廠商談 234 萬的 40 TFSI quattro Launch Edition 非常販式樣，將原本入門規格所缺少的 20 吋圈胎組、智慧停車輔助套件、多色環艙氛圍照明套件、advacned 外觀套件、以及天窗等配置納入標準配備，不過，Qi 無線充電板則被去除。

縱使設定在入門級距，Q5 上該給的配備同樣沒少。
縱使設定在入門級距，Q5 上該給的配備同樣沒少。
上達 Level 2 的半自動駕駛輔助系統已列為標配。
上達 Level 2 的半自動駕駛輔助系統已列為標配。
Apple CarPlay 採無線連接機制，較可惜的是 Launch Edition 將無線充電功能捨去。
Apple CarPlay 採無線連接機制，較可惜的是 Launch Edition 將無線充電功能捨去。
車室環繞式氣氛燈設定為多彩式樣，為其增添不少質感。
車室環繞式氣氛燈設定為多彩式樣，為其增添不少質感。
使用者可按照自身需求來切換顏色風格呈現。
使用者可按照自身需求來切換顏色風格呈現。
Q5 所供應的座椅整體叫朝舒適取向靠攏，若要更具競技感的乘坐特性，將目標放在 S、或 RS 車系才是更好的選項。
Q5 所供應的座椅整體叫朝舒適取向靠攏，若要更具競技感的乘坐特性，將目標放在 S、或 RS 車系才是更好的選項。
後座寬敞性以中型休旅而言表現不俗。
後座寬敞性以中型休旅而言表現不俗。
將座椅傾倒後，Q5 具備最大 1,520 L 的置物容積。
將座椅傾倒後，Q5 具備最大 1,520 L 的置物容積。
在這般價格設定下，Audi Q5 放眼至同級敵手而言，已經可以說是最好入手的豪華品牌休旅產品之一。而會入手這類豪華 SUV 的消費受眾，動力本來就並非是首要考量的選項，相反地，在能撐得起場面為前提下，提供家人最適切、豪華、舒適的用車體驗才是首要，200 萬初頭的價格設定，對比起需付出更大代價才能擁有得以被稱為「配備完整」的產品，Audi 這般產品設定確實能夠起到購車誘因。剩下的，就只有放下你心中那不重要的品牌映像，放心地去展示中心，好好試乘體驗一番吧！這車絕對不會讓你失望的。

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