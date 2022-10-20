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各位久等了，Subaru Solterra將於10/31正式上市，預售價漲10萬元 189.8萬元起

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-10-20 00:25:21

之前因Toyota bZ4X因輪轂螺栓問題進行召回，使其雙生車Subaru Solterra也延遲上市時間，如今隨著召回改正活動，因此Subaru也預告Solterra將於10/31舉辦上市活動，同時預售價也較先前調漲10萬元。

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之前Toyota bZ4X因輪轂螺栓在嚴苛行駛條件使用後可能會有鬆脫的疑慮，對此Toyota於全球進行召回，然而此問題當然也影響到雙生車Subaru Solterra，並影響Solterra原定7月底上市的安排。

但隨著Toyota進行召回改正活動，在排除問題後日前Subaru也預告Solterra將於10/31進行上市活動。不過近期因原物料等多項因素，預售價也有所調整，與先前相比有著10萬元的漲幅，其中單色車型預售價為189.8萬元，雙色車型為191.8萬元。

Solterra單色車型預售價調漲至189.8萬元。
Solterra單色車型預售價調漲至189.8萬元。

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