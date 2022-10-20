各位久等了，Subaru Solterra將於10/31正式上市，預售價漲10萬元 189.8萬元起

之前因Toyota bZ4X因輪轂螺栓問題進行召回，使其雙生車Subaru Solterra也延遲上市時間，如今隨著召回改正活動，因此Subaru也預告Solterra將於10/31舉辦上市活動，同時預售價也較先前調漲10萬元。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×之前Toyota bZ4X因輪轂螺栓在嚴苛行駛條件使用後可能會有鬆脫的疑慮，對此Toyota於全球進行召回，然而此問題當然也影響到雙生車Subaru Solterra，並影響Solterra原定7月底上市的安排。 但隨著Toyota進行召回改正活動，在排除問題後日前Subaru也預告Solterra將於10/31進行上市活動。不過近期因原物料等多項因素，預售價也有所調整，與先前相比有著10萬元的漲幅，其中單色車型預售價為189.8萬元，雙色車型為191.8萬元。×Solterra單色車型預售價調漲至189.8萬元。×Solterra單色車型預售價調漲至189.8萬元。 顧人怨中國讓Stellantis非常不爽，考慮將Peugeot與Citroen結束在中國生產 強敵環伺，Audi Q5 要如何面對？品牌用全新動力給了極具說服力的解答保時捷用純粹輕量化原則推出 911 Carrera T，預售價 692 萬起2022年「Ford 全國顧客服務競賽」致力實現最佳服務品質