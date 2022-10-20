Mitsubishi XFC概念休旅是專為東南亞地區所規劃的全新戰略車款!

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XFC概念車完全由Mitsubishi主導設計與開發，以進化版的“Dynamic Shield”作為設計語彙，採用與車身同色的類EVO式格柵取代過去的鍍鉻元素，L型車燈搭配百葉窗式日行燈則賦予車頭強烈的未來感；車體輪廓則以豐富的肌肉線條凸顯其運動化定位，車側可見由攝影鏡頭組成的後視鏡，搭配上揚的後輪拱折線、蜂巢圖樣側裙及刀片式輪圈造型，帶來極具動感的視覺印象；車尾則沿續前緣風格採用相同設計手法的尾燈及類排氣管的LED光圈，融合上述特色讓XFC擁有品牌最前衛的造型風格。
內裝部分採用的是現代電動車常見的長條雙螢幕設計，而值得慶幸的是設計師並未捨棄空調按鍵，而是透過中控台中央的觸控電容面板操作，中央鞍座則配置有懸浮排檔桿及電門啟動鍵；座椅則以皮、布混搭的方式呈現，並將椅背及頭枕以鮮豔的黃色點綴使車艙氛圍更加活潑，另外後排地板為全平面設計，承載三位成人也不覺得彆扭，同時可透過後座專屬面板來調整空調系統。
原廠現階段尚未公布任何的動力配置訊息，不過據了解將會有Normal、Wet、Gravel、Mud四種駕馭模式，最令人感到好奇的是Wet模式是為經常淹水的東南亞地區所調配的專屬功能，Mitsubishi XFC概念車將在10/26開幕的越南車展中亮相，量產版本預計會在2023年第一季推出，屆時若市場反應不錯則會考慮在其他市場推出的可能性。