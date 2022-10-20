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蔣萬安提文化政見　預算4年增4%、舉辦國際潮流音樂節

▲蔣萬安今日提出文化政見。（圖／記者余祥攝，2022.10.22）
▲蔣萬安今日提出文化政見。（圖／記者余祥攝，2022.10.22）

記者余祥／台北報導

2022-10-20 11:51:56

國民黨台北市長參選人蔣萬安今（20）日發布文化政見，他提出從五大面向加大文化政策的力道跟資源，讓藝文館所、文創空間、藝術節成為台北市的城市名片，讓台北躋身為名符其實的文化城市、文化首都；其中，他具體主張，將文化局及所屬機構預算逐年提升，四年內增加至總預算的4%，也要舉辦台北國際潮流音樂節，打造複合式展演活動。

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蔣萬安提五大面向主張，包括藝文節慶、文創產業、文化預算、文化場域、文化記憶。

在藝文節慶方面，蔣萬安主張，從台北國際潮流音樂節開始，推動跨界大型展演活動 。借鏡美國德州奧斯汀的「西南偏南」活動， 從新世代潮流音樂節開始，舉辦「台北國際潮流音樂節」，進一步整合台北流行音 樂中心、台北表演藝術中心、台北市文化基金會等相關資源，公私協力，打造複合 式展演活動。達成升級產業、活絡經濟、 引進人才、接軌國際的目標，讓台北出現在世界的行事曆。 

為了促進文創產業的升級與轉型，蔣萬安也主張推動設 置「文化創意產業投資基金」，聚焦投資 於藝文展演、文化科技、永續設計、出版發行、影視音產品、IP品牌等領域。

在預算方面，蔣萬安提到，111年度台北市文化局及所屬機構總預算約39.6億元，佔市政府總預算僅2.27%，112年送交市議會審議的總預算中，文化局所屬預算亦只占約2.62%。他具體主張，將文化局及所屬機構預算逐年提升，四年內增加至總預算4%，擴大推動文化藝術獎補助、人才團隊扶植、文化業務推動、藝 文節慶活動、藝文館所營運、文化資產活化再利用、文化創新等領域。 

蔣萬安也認為， 城市的藝術文化發展需要更多類型的替代空間與展演空間，未來市政府應該整理出更多元空間、提供政策誘因，鼓勵民間社團及企業提供更多元的空間場域，讓台北市擁有更多元的藝術及展演場域空間。

蔣萬安說，未來台北要導入更多「社區營造」與「地方創生」的精神，並與城市行銷、觀光旅遊結合，推出一百條台北文化、生態小旅行路線，促進文史保存、文化旅遊、觀光旅宿、創意街區共存共 榮的生態圈發展模式，擴大培訓文史、生態導覽專業志工及證照制度，讓每位居民跟訪客，都能親近大台北每個角落的故事。 

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