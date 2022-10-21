嚇阻共機越界　空軍「天駒部隊」常態駐防澎湖

兩岸關係緊張，共機持續擾台，8月開始更屢屢越過海峽中線對我空防構成嚴重威脅。國防部長邱國正多次公開表示，若侵入領空算是對方發動第一擊，若「紅線」被跨越國軍一定有所反制。為因應兩岸局勢發展，原本在澎湖部署到9月的「天駒任務」IDF經國號戰機，現已改為全年常態駐守，以因應共機越界威脅。
每年4到9月，東北季風減緩，天候狀況有利戰機執行任務，此時共機經常利用這段時間在海峽中線以西密集從事飛行訓練。為了縮短預警時間，保護台海空防安全，空軍天駒部隊1964年開始進駐澎湖，要求接獲升空命令後5分鐘內就必須起飛。執行「天駒任務」戰機進駐澎湖馬公機場後，民用機場就變身軍民共用機場，軍機與民航機都必須協調跑道使用順序，以配合戰備任務。
天駒部隊早年操作F-5戰機，在經國號戰機成軍後，改由經國號戰機接手天駒空防任務。每年4到9月，空軍都會派遣一個中隊的經國號戰機到澎湖執行「天駒任務」。
澎湖「天駒任務」由台南一聯隊及台中三聯隊經國號戰機輪流進駐，天駒任務是台海空防的第一線，為了讓經國號戰機緊急起飛，飛行員與地勤人員必須隨時待命，執行攔截與監控任務，人丶機承受的戰備壓力相當大，透過輪流進駐，可以適度紓解飛行員戰備壓力，也能維持戰訓成效。為因應共機擾台威脅，天駒部隊駐守由每年4到9月，自2020年起延長為全年常態駐守。
由於馬公機場也是軍民合用機場，空軍馬公基地勤務隊提醒，依刑法第111條第1項刺探或收集有關中華民國國防應秘密之文書、圖畫、消息、或物品者，處5年以下有期徒刑。