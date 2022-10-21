巷仔內／鎮疆操演改每月一次 澎湖戰略地位有多重要？
為報復美國眾議院議長裴洛西訪台，共軍今年8月起實施圍台軍演，頻繁對我武力恫嚇，外離島亦多次遭逢無人機襲擾。為強化島嶼防衛戰力，陸軍澎防部日前進行「鎮疆操演」，展現國軍「同島一命、寸土不讓」的抗敵意志。為了縮短演訓週期，鎮疆操演現已改為每月舉行一次，以利官兵熟練武器操作。
澎湖自古以來便是兩岸之間，以及往來台灣海峽的船隻中繼站，自然成為兵家必爭之地。從國際地緣戰略角度來看，澎湖也可以說是第一島鏈防衛的最前線。近代歷史上，澎湖共發生過四次戰役，包括1622年「荷蘭攻澎」、1683年「施琅征澎」、 1883年「中法戰爭」、1894年「中日甲午戰爭」，外來勢力進攻台灣前，均選擇以澎湖為跳板。
1949年國民黨政府撤退來台後，積極將澎湖要塞化，1950年代駐防93師與海軍。2007年4月國防部開始推動「精進案」，澎湖駐軍也開始兵力整建。目前在澎湖駐紮的軍隊主要包括陸軍第503裝甲旅，下轄裝甲騎兵營、戰車營、機械化步兵營、混合砲兵，其他駐軍包括反甲連、陸軍兩棲偵二連、海軍陸戰隊基地警衛營、防空砲兵群、海軍146艦隊、空軍天弓飛彈連與空軍操作IDF經國號戰機的「天駒部隊」等。
「陸軍澎湖防衛指揮部」簡稱「澎防部」，部隊名稱為「鎮疆部隊」。鎮疆部隊原本每兩個月實施一次實彈防護射擊，稱為「鎮疆操演」，為縮短防區例行性防護射擊的間隔，讓外島官兵能更熟悉武器系統的操作與機動部署。從108年起於3月至11月執行每月一次的實彈操演。今年10月的鎮疆操演，澎防部表示，共射擊10類武器，出動51輛戰車與裝甲車。