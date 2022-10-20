Luxgen全新品牌識別發表，首款電動休旅n⁷率先採用，預計2023年底前上市！

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Luxgen全新識別以充滿數位化與未來感的字體點綴代表熱情與敏捷的紅色、智能與科技的金色以及永續與生態的綠色，呈現「純粹亮點，無限可能」的全新品牌內涵，象徵Luxgen邁入品牌嶄新章節。在此展開為期4天的《Luxgen新起點》活動，為品牌迎向全新起點揭開序幕，讓每個點都成為亮點、讓每一趟旅程都充滿無限可能！
現場除了展出Luxgen n⁷，另展出同樣於日前於「鴻海科技日」亮相、針對不同需求研發的概念車，包含以打破工作與生活界線為理念的硬派皮卡Model V，與鎖定年輕人、預計將於明年適當時機開放目前Luxgen會員專案搶先申請的Model B跨界跑格休旅，展現Luxgen部署純電未來的雄心壯志，邀請對新世代純電產品有興趣的車迷朋友們一同共襄盛舉。
本次發布會，裕隆集團大家長嚴陳莉蓮執行長特別到活動現場，親自揭開台灣自主品牌Luxgen的新起點，同時謝謝大家的支持。她表示今天是她近四年來帶領裕隆集團進行轉型升級的重要里程碑，Luxgen是台灣唯一自主汽車品牌，過去裕隆集團投入了很多資源，雖然遇到許多困難，但只要勇敢面對問題、解決問題，就可以引領Luxgen在新能源時代重新出發。全新的n⁷對Luxgen而言，不只是一台新車，更代表著Luxgen新起點的開始，象徵著裕隆集團朝數位化、開放化及新能源化發展的全新願景，裕隆集團將以Luxgen品牌焕新為起點，將裕隆集團各事業體串聯成移動服務的生態系，為顧客創造全新的消費體驗。
Luxgen將2022年10月獻給一路支持台灣自主品牌的每一個朋友，開場影片以台灣自主研發的領頭羊飛羚101破風，接續Luxgen從世界首發智慧MPV到多功能SUV ─ URX一路創新突破，並迎來新世代純電休旅n⁷一脈相承的薪火，展現延續台灣汽車工業自主之路的決心。Luxgen董事長兼總經理左自生現場特別感謝Luxgen上萬位的純電代言人(1)、逾十萬的Luxgen車主，以及所有參與、陪伴台灣汽車自主研發之路延續的朋友們，並表示Luxgen全新世代的純電休旅n⁷的發表，以裕隆集團一路的堅持與累積為基底，加上全新的關鍵合作夥伴鴻海集團帶來的豐沛資源，未來，透過研發中心鴻華先進與全新進化的Luxgen智慧移動服務，以開放平台策略消弭內需市場規模的限制，導入國際間的第三方合作夥伴，實現世界同步、台灣優先的產品策略，以台灣市場為出發點，讓台灣汽車自主研發夢在新能源時代站上世界舞台。Luxgen在這樣的合作框架下擔任市場破風手的策略重責，將鴻華先進平台中最新、最好、與世界水平同步的產品，優先以最具競爭力價格提供台灣市場的消費者之外，也正式從一個單純的汽車品牌，升級成為智慧移動的服務品牌，要為消費者帶來以尊榮會員制為核心，包含透明便利的D2C（Direct to Customer）服務模式、能無壓力自在賞車的全新體驗館、真正解決里程焦慮的里程安心計畫以及結合Web 3.0、提升愛車二手價值的NFT數位車證等創新服務，為新能源產品打造最完整的智慧移動服務體系，真正解決消費者進入電動車時代所遇到的種種障礙。
會中左自生董事長也親自公佈了n⁷車系未來為滿足不同類型消費者所規劃的產品進程，將有標配ADAS LV2+先進輔助駕駛系統、充電一次就可以從台北開到高雄的420公里續航力以及手機鑰匙等次世代科技，且價格可望壓在百萬內的的單電機版本；以及續航里程達到700公里、讓您體驗純電旅程自在暢遊的長里程版本；還有希望可滿足熱血消費者，零百加速只要3.8秒、釋放純電潛能熱血駕馭的雙電機版本，都將依序隨開發進度開放純電代言人與純電夥伴於各版本正式上市前優先選擇！
Luxgen n⁷以成為你的第一台新世代純電休旅為開發理念，不但真正實踐聯合國所立下的SDGs永續發展目標中所期許的Affordable Clean Energy理想，更將結合裕隆集團豐沛的水平周邊資源，打造新能源車生態系的一站式服務，透過與裕融汽車金融為首的完整MaaS（Mobility as a Service）事業群攜手，全新推出新能源車專屬移動服務品牌「LUXLIFE」來呼應鴻華先進的研發資源開放化，讓Luxgen領先業界的創新服務精神亦朝開放化的策略方向前進，包含新能源車的充電、保修、租賃、金融、保險、二手交易以及OTA雲端服務，乃至您生活中一切移動中的吃、玩、買、住完整配套，結合台灣大大小小的原創亮點，讓大自主品牌帶動小自主品牌，以數位整合服務貫穿人、車、生活，重新定義新時代電車商品價值，讓人與車共同創造美好生活關係。
慶祝Luxgen嶄新章節的到來，自2022/10/18起限時開放百萬內入主，預繳千元成為《n⁷純電夥伴》專案將剩倒數三天！之後將恢復成為憑n⁷純電代言人(1)NFT賦能中的限額每人一組的「夥伴邀請碼」方得加入的邀請制專案，以維護首批車主交車權益，左自生董事長表示，n⁷的單台生產成本，自9/1純電代言人專案開放以來至少已經提升了10-20萬元台幣，讓他倍感壓力，Luxgen後續將依全球晶片、原物料等成本波動動態調整價格，但為了信守與首批支持Luxgen的消費者的承諾，他保證首批純電代言人與這次期間內加入的純電夥伴都依然能以百萬內的價格買到n⁷！想要以最低百萬內的價格能優先入主n⁷，這將是最後機會，加入即享有會員專屬４大禮遇包含：1.享第一手開發日誌和最新消息通知2.線上預繳之1,000元可折抵後續購買新世代純電休旅Luxgen n⁷之訂金或車價3.訂購車款時有限量仕樣選擇權(2)4.次批選購車規權(3)，想提前體驗新世代純電休旅的消費者，請務必要把握，馬上入主純電未來，歡迎至Luxgen官方網站：https:/bit.ly/3ScQTKh
而n⁷則預計於2023年底前正式發表上市，後續將會陸續開放各版本預訂方案，有興趣的朋友敬請密切關注未來最新消息！
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「n⁷純電代言人」係指於2022/9/1-2期間於本網站完成線上繳款購買《n⁷純電代言人專案》之會員，專案已於2022/9/2截止，並僅開放9/13-9/15重新繳款。《n⁷純電代言人專案》之禮遇項目包含：(1) 第一手開發日誌和最新消息；(2) 優先安排試駕體驗；(3)1,000元專案預繳費用可直接折抵Luxgen n⁷訂金或車價；(4)限量仕樣選擇權；(5)優先選購車規權限；(6)首批交車權；(7)抽一年免費充電資格；(8)抽獨家商品，(3)-(8)項於車輛買賣關係正式成立後始得享有。
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限量仕樣之規格、價格，將另行公告，Luxgen汽車保留隨時變更、修改或終止本專案及約定條款之權利。
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加入本專案順序，不代表交車順序。本專案開放選購車規資格時程將晚於n⁷純電代言人專案，相關車規資料和開放選購期間，以Luxgen汽車官方宣佈資訊，或網頁單元-最新資訊公告為準，Luxgen汽車保留隨時變更、修改或終止本專案及約定條款之權利。