▲ AVIS 艾維士租車 11 / 1 起姓名中「艾、維、士」2 字享免費租車 再抽東京來回機票

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AVIS艾維士租車剖析台灣租車市場，針對消費者可能遭遇的各種問題，提出完善的解決方案，致力打造最直觀也最透明的系統化租車體驗。在台灣市場耕耘十年，AVIS艾維士租車也歸納出台灣消費者在租車時常遇到的8大痛點。其中「車況參差不齊」最讓消費者困擾，AVIS艾維士租車秉持不妥協服務品質的原則，嚴格把關車況，並在交車時與顧客一同仔細檢查，全程皆可拍照錄影，藉此保障顧客權益，也解決了造成許多抱怨的「車況檢查不清，還車被罰款」一大痛點；租金方面，「價格不透明」及「優惠方案限制多」常讓消費者產生疑慮，AVIS艾維士租車透過官網的明確標示，使顧客一目瞭然，再加上現場服務人員的詳細解說，清楚介紹所有車款的租金以及適用優惠。
除此之外，「保險內容不清楚」也容易造成糾紛，AVIS艾維士租車在交車時清楚條列保險加購項目，更推出《安心減免》方案，在未達車輛全損時即免車損自負額、免營業損失，提供顧客最安心的旅程體驗；服務方面，AVIS艾維士租車在全台灣擁有超過20個站點，全球進駐200個國家、高達5,500個服務據點，消費者可在台灣官網預定國外租車，同時透過24小時中英文客服，使「服務據點太少」、「汽車故障不知該找誰」、「國外租車程序繁瑣造成溝通困難」皆再也不成問題。
為慶祝品牌正名及回饋消費者，AVIS艾維士租車也舉辦超好康的優惠活動，只要在2022/11/1至12/31至全台AVIS艾維士租車站點預約並完成取車，姓名中含「艾、維、士」其中一字，可享C組經濟型車平日一天45折優惠；含其中兩字享C組經濟型車平日一天免費，續租再享每日45折，優惠皆不限次數；完成取車還有機會抽中東京雙人來回機票，消費越多次，中獎機會越高！
【艾 ‧ 維 ‧ 士 站出來】優惠活動
- 活動期間：2022/11/1 起至 2022/12/31
- 活動內容：
- 姓名含艾、維、士其中兩字 (2022/12/31前取車， 享平日 C 組經濟型車 一日免費，續租再享每日45折，不限次數)
- 2022/12/31 前於全台艾維士站點預約並完成取車，有機會抽中東京來回機票2張，消費越多次，中獎機會越高