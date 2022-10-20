▲ Volvo 發表 2023 年式 XC90，納入 Google 車載系統

我是廣告 請繼續往下閱讀
Volvo XC90 擁有典雅大器的外型設計，源自北歐神話的雷神之鎚日行燈更彰顯來自斯堪地那維亞的獨特美學，承襲人文薈萃與人因介面理念所打造的車室格局，除以人體工學設計概念打造的座椅獲得美國脊骨神經醫學會 (American Chiropractic Association)認可外，整體車艙陳設共三排座椅，採用劇院式概念設計，循序增高的座椅配置搭配全景式電動天窗讓全車成員皆能舒適地享受絕佳的一流視野，第三排座椅可完整提供身高 170cm 乘員乘坐並具備可收覆功能，提供完整的七人座及彈性機能收納空間，並使用紋理細膩與手感柔軟的 Nappa 皮革，盡顯頂級七人座旗艦休旅的奢華底蘊。
中控上方的 9 吋觸控螢幕蘊含符合現代人的使用邏輯與直覺習慣的操作介面，在此次導入VOLVO與 Google 獨家合作的車載資訊娛樂系統後，時下慣用的 Google Maps、Google Play 等應用程式能在車機上隨時同步、直接操作。也可下載 Google Play 商店中提供的車載應用程式如 Spotify、YouTube Music 等，搭配智能語音操作的 Google Assistant，能以英文語音操作空調風量與溫度、媒體音量與電台選擇、導航及 Spotify 音樂播放等功能。透過 Over The Air 遠端更新，未來在串接家電生態系或充電網資訊等完整功能也是指日可待。另由於 Google 系統開放平台之故，隨著全世界 APP 開發者的創作，未來可供消費者下載的應用程式更是多元龐大。
此外， Volvo on Call 則整合車內服務與 Volvo Cars APP 應用程式，給予車主更便利多元的使用可能。在車內服務部分，遇碰撞事故時可以自動聯絡客服中心尋求協助、SOS 緊急救助服務以及 On Call 專人客服等三大功能；Volvo Cars APP 讓車主透過手機掌握車輛狀態，可遠端搖控車輛解 / 上鎖、空調啟動、及充電功能協助 (PHEV 與 BEV)。
持續落實品牌電動化策略，全新年式 XC90 在動力選擇上共有 B5 Mild Hybrid 與Recharge T8 兩款。B5 動力搭載第三代 Drive-E 動力系統，擁有 250hp/35.7kgm 的最大輸出，並透過 48V Mild Hybrid 系統增加 14hp 馬力，提供車輛起步或瞬間加速時的額外動力，讓車輛加速力道更迅速、輸出曲線更添飽滿細膩，同時亦減輕 12V 電瓶的負擔，提升引擎燃油經濟性、減少碳排放。而深受消費者喜愛的 Recharge T8 動力在換上 18.8kWh 增程電池組與最大功率提升為 145hp 的後軸馬達後，使其最大馬力來到 455hp、扭力輸出更是強大的 72.3kgm，純電行駛的性能可達 140km/h 的最高極速、續航里程達 83 公里，在 WLTP 駕駛測定下，預計能降低二氧化碳排放量 50%。
而準車主最在意的油電系統安全與效能上，VOLVO 亦加以強化，如特意將整座電池置於車體正中央，避免不幸事故發生時受到車體擠壓或穿刺的風險，並運用 SIPS 側撞防護氣囊的設計原理，當車身兩側受到撞擊，其加固件可將撞擊力分散至別處，降低電池組的直接受力。而為讓電池耐用度能滿足消費者需求，針對充放電範圍 SOC (State of Charge) 與電池健康狀態 SOH (State of Health) 設定精密控管避免過充與過放造成電池壽命的傷害，並藉由每一個電池模組上電池電壓與溫度控制模組 CVTN (Cell Voltage and Temperature Note) 記錄各別電池組的溫度與電壓，使其保持相同的電壓與負載，若以 300 天/年、充電 2 次/天、2 萬公里/年的行駛條件下而言，15 年後電池模組仍能保有新車 70% 的總蓄電量。
國際富豪汽車今日正式導入全新年式 Volvo XC90，B5、T8 雙動力分別擁有 Plus 與 Ultimate 共四種編成。為滿足國內車迷對 XC90 的喜愛與支持，全新年式 B5 Plus 與 Ultimate 皆享有超過 30 萬的優惠回饋，原價 294 萬元的 B5 Plus 現金優惠價262.5 萬元、原價 335.5 萬元的 B5 Ultimate 則以 304 萬元現金優惠價供消費者輕鬆入主，再享首年超低月付或 1.99% 低利貸款方案，敬邀大家前往 VOLVO 全台各大展示中心，親自體驗品牌豪華休旅旗艦的科技氛圍與北歐風華。
Volvo XC90 建議售價
- XC90 B5 AWD Plus：294 萬元
- XC90 B5 AWD Ultimate：335.5 萬元
- XC90 Recharge T8 AWD Plug-in Hybrid Plus：339 萬元
- XC90 Recharge T8 AWD Plug-in Hybrid Ultimate：376 萬元