台劇沒照劇本全拍錯！《出走日記》編劇公開編導合作細節

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2020年起疫情影響全世界，亦改變大家的生活，面對世界內心皆受到衝擊，這時該如何寫《我的出走日記》找出人生微光的故事？朴海英透露該劇企劃花了3至4年時間，只是播出剛好碰到疫情，並無太大關聯，至於故事引起觀眾的救贖共鳴感，她僅是以自己搭計程車的經歷，去思考人與人的關係為何會有疲憊、陪伴、辛苦的感覺，而這些關係不分男女朋友、父母、朋友，「比如搭計程車，我跟司機講話都覺得很負擔，為什麼短暫跟司機在一起的時間我卻非常的敏感，因為我沒有得到溫暖，我一直在專注在那個緊張的心情，所以對於主角發生的事，更糟糕、更焦慮的狀況必須藉由酒精麻醉自己，以2人互相治癒的方式來表達」。
徐譽庭編、導的作品《我可能不會愛你》、《誰先愛上他的》、《我沒有談的那場戀愛》深受觀眾歡迎，但她表示自己是以《戰神》、《光陰的故事》成名，而在撰寫這些故事時，是想探討愛情是「了解比較重要」，還是相信「一見鍾情」；對於「愛」，朴海英透露戀愛經驗屬於平均值以下，對於「愛」有不同見解，她說：「所謂的愛，已經條件化了，比如你不愛我，但為何會說這樣的話，是不是你沒有滿足我才會這樣想，我認為愛是相互關係，卻好像變成交易了，人與人之間的祝福，人與人的相處，為何老是在摩擦、比較、競爭？母親的作為也是，沒得到該有的，也沒給予讚美稱讚，只是說這樣做我才不會丟臉，那是誰『丟臉』？誰要負擔父母壓力？這樣行為要做出改變。」
徐譽庭透露從編劇橫跨導演領域的原因，是有天發現打開電視，才發現編寫的作品與播出有出入，「我通常打開遙控器才發現，蛤！拍錯了，這也是我後來跳下去當導演、製作人的原因。」徐譽庭很好奇韓國編劇與導演的合作方式，朴海英透露《我的大叔》採邊播邊寫的方式製作，播出時她凌晨4點接到製作人的電話，「他說演員、燈光師、攝影師對鏡頭意見分歧，所以想問我的想法，所以我們會透過電話溝通」，該作業模式讓徐譽庭好是羨慕，笑說：「台灣的編劇也都想要凌晨接到電話！」
朴海英對人性觀察入微，問及如何挑選合作夥伴？她說：「我的助理是跟我完全不一樣的人，因為我不需要太多的幫助，而年輕人關心的事情，使用的語言文字，對我來說都很陌生，所以我的助理都小我10至20歲，跟我理解的範圍有一定距離，對方在跟我合作時，我再來慢慢培養他。」至於如何成為優秀的編劇，朴海英認為「人生經驗很重要」，若攻讀相關科系的人，和開麵包店20年的人，她會選擇後者，「因為讀相關科系的人只有學問的累積，沒有實際活生生的經驗，沒有真正感動人的故事，開麵包店的話，人情世故就是他的資產」，朴海英認為編劇只有單方面的經歷， 但開店的人可以用累積的人生經驗，譜出更生動的故事。
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