周江杰批：台一線替代道路仍未動工

民進黨新竹縣長候選人周江杰表示，「台一線替代道路」在新竹縣政府網站被列為「十大交通建設」的重要政績之一，但實質進度還是零，他對此痛批：「政績不是喊喊就有，要真的做到才行！」
相關單位回應，「台1線替代道路新建案」由前省政府公路局早在1997年就開始規劃，2015年縣府也曾向交通部公路總局爭取經費進行先期計畫，考量台1線塞車問題嚴重此案不能再等，爭取中央28.4億元經費補助，首期優先新建118線至台68線間工程。設計監造經評選後決標，目前正辦理基本設計、鑽探調查及測量作業。整個計畫道路主線及東西支線合計長度約7.3公里，2021完成環評作業時，遇疫情導致原物料及人工費用上漲，建設總費用上漲至98.1億元；因經費龐大，將分年分期爭取交通部生活圈道路建設計畫經費補助，未來完工後將紓解台1線交通4成車流。
周江杰指出，從新竹縣政府官網上的資料可以清楚看到，台一線替代道路（新豐～新竹）新闢工程的後續辦理期程及事項：「先期規劃及基本設計案已於107年3月核定。110年10月完成環境影響評估作業。並於110年底再次提送本案補助計畫。交通部111年3月28日核定總工程經費28億4,290萬9,000元(中央補助22億4,589萬9,000元、地方自籌5億9,701萬元)，設計作業已於111年7月15日發包完成，未來將於基本設計後辦理用地取得事宜。」光行政作業就可以拖四年，效率真的很差。
周江杰表示，未來他當選一定會把建設進度公開透明，而且設立管制時間表，如期做到是應該的、做不到就該檢討，這才算是真正對縣民負責。