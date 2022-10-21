讓人好羨慕，Toyota於歐洲發表RAV4 GR Sport

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近30年來，RAV4在中型SUV市場具有領先地位，給予消費者的印象也相當鮮明，就是一款實用親民的車款，但要如何賦予它新的吸引力，Toyota決定在繼Yaris、Yaris Cross、Corolla、C-HR和Hilux之後，RAV4也增加GR Sport車型。而RAV4 GR Sport將提供混合動力與插電式混合動力兩種車款，並皆搭載了智慧全輪驅動系統(AWD-i)。
外觀部分，RAV4 GR Sport在輪拱飾條、車側下緣飾條與車尾門飾板都以黑色鋼琴烤漆處理，水箱護罩與前下擾流也都採相同的黑色格狀樣式，車頂也同樣以黑色處哩，達到雙采車身效果，凸顯個性，並在水箱護罩上與車尾都有「GR SPORT」徽飾，以示身分。同時RAV4 GR Sport首度配置了以全新超精密線切割技術製成的19吋五輻合金輪圈，在黑色亮面上可看見精細明亮的加工細紋，是一大亮點。
進入車內，前座換裝運動化座椅，並採絨布質感效果材質與合成皮革混搭包覆，未使用來自動物之材質，頭枕則壓有GR字樣，另在，方向盤與地毯上也都有GR字樣徽飾。同時，方向盤、座椅內側、排檔桿與車門飾板都用上青銅色縫線形成對比效果。
新RAV4 GR Sport標配新款車載多媒體系統，配有10.5吋高清液晶螢幕與12.3吋數位儀錶板，另標配有Toyota Safety Sense安全科技、前座電動座椅與環景輔助系統等配備。為提升操控性，RAV4 GR Sport也更換了更硬的彈簧與避震器。
全新RAV4 Hybrid GR Sport和RAV4 Plug-in Hybrid GR Sport將於2022 年第四季在歐洲上市。