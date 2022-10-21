老車玩家有福了，Alfa Romeo成立經典車修復部門

Alfa Romeo推出過許多風靡車壇的車款，至今仍有不少車迷玩家仍擁有，但對於老車玩家來說料件取得與修復是最為困難的事，對此Alfa Romeo成立Alfa Romeo Classiche，提供經典車認證與修復服務。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×Alfa Romeo雖不斷有推出新車，但仍有許多人喜愛早期的車型與設計，但對於擁有經典老車來說，料件取得與修復是最為困難的事，為了能維護品牌經典與照顧車主，Alfa Romeo成立Alfa Romeo Classiche部門。 Alfa Romeo Classiche將已在執行的認證服務納入部門，提供車輛產地、年份、零件等認證服務，當然車主有需要Alfa Romeo Classiche也提供修復服務，讓自己的愛車在原廠照護下獲得最佳狀況。Alfa Romeo成立Alfa Romeo Classiche提供認證與修復服務。×Alfa Romeo成立Alfa Romeo Classiche提供認證與修復服務。 據傳GMC會推出小一號Hummer EV Porsche仍未放棄加入F1，但2026年已無望拼2027年 Porsche推出911 Carrera Panamericana Special特仕車，以紀念當年泛美公路拉力賽的輝煌成就 Tesla正研發下一代中小型電動車平台，量產車售價預估將落在3萬美金上下