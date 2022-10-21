Mazda 推「My Next Step 下一步 為嚮往啟程」行銷影音
台灣馬自達今年透過「My Next Step 下一步 為嚮往啟程」品牌影片號召MAZDA 全台車主，分享隨心所遇的嚮往生活，獲得許多正在向夢想邁進的朋友們熱烈回響，活動期間募集超過百位MAZDA最佳摯友分享與愛車的故事，每一段分享都能感受到充滿活力與笑容的美好擁車生活。自眾多投稿作品中所遴選出的 5 位車主，除皆可獲得相關專屬禮遇外，MAZDA也用影像紀錄這5位車主的獨特故事，分享給更多喜愛MAZDA的朋友，其首發影片也在今日(11/21)於「MAZDA MY NEXT STEP 下一步 為嚮往啟程」活動專頁、MAZDA官方網站、Facebook 之「MAZDA 台灣」官方粉絲專頁及 Instagram 之「Mazda 台灣」官方帳號等媒體平台管道同步上線，與更多喜愛MAZDA的朋友們一同分享充滿動力與嚮往的生活篇章。
MAZDA 與每位熱愛駕馭的車主一樣，在追求屬於自己獨一無二夢想的道路上持續前進，支持每位車主踏上成就自我的旅程，更期盼透過影片與更多喜愛駕馭與體驗生活的消費者連結，創造令人心生嚮往的美好未來。此次活動決選5位車主透過影片，用自己的故事詮釋各種與MAZDA共同前進的美好感受，與家人朋友分享MAZDA獨一無二的擁車生活及樂趣。在「My Next Step 下一步 為嚮往啟程」系列影片中，由選物店主理人 MAZDA CX-30車主－劉小姐故事為首發，分享屬於她獨特的生活理念與對美學品味的堅持，始終信任自己的選擇，期待未來與MAZDA共同前往隨心所遇的嚮往生活。後續台灣馬自達也將分享包含：職業球團營運長黃先生從RX-8到MX-5，長久以來對MAZDA的情有獨鍾；半導體工程師林先生持續選擇MAZDA CX-5解鎖心目中的完美生活；出身科技業因熱愛瑜珈成為合格教練的葉小姐，與MAZDA3相伴邁向斜槓人生；因雙方原生家庭共同喜愛MAZDA而結緣的張氏夫妻，與MAZDA CX-30成為最緊密的夥伴。MAZDA與每位熱愛駕馭的車主一樣，在追求屬於自己獨一無二夢想的道路上從未停歇，支持每位車主無懼挑戰、持續前進，踏上屬於自己的My Next Step 下一步的美好旅途。