《華燈》金鐘槓龜11項 林心如：金盃不如觀眾的口碑
《華燈初上》入圍第57屆金鐘獎男女主角、最佳戲劇11項大獎，全數槓龜，林心如今（23）日出席After party，坦言：「憑良心講有點驚訝，1個都沒有，是我們不夠好嗎？」老公霍建華事後傳訊：「再接再厲。」附上1顆愛心符號，林心如苦笑：「我還要接到哪裡去？」
楊謹華在視后之戰只差1票敗給謝盈萱，她聞言表示：「不管差1票還是差很多票，還是要繼續（努力）……我好像講很多遍，還是翻上次的影片？再接再厲囉，這不會阻擋我對表演的熱情。」林心如也表示：「無所謂啦，金盃銀盃不如觀眾的口碑，拍戲不是為了獎項，有得的話對我們是很大鼓勵，」
劉品言女配角敗給李杏，她說：「跟瓊煖姊對視的時候，我打從心裡希望獎留《華燈》，沒戴口罩的表情管理應該還行。」而張軒睿代章廣辰參加金鐘獎，現場講出無緣上台發表的感言，章廣辰交代好友要謝謝林心如、楊祐寧、劉品言，還註明要「右手摸左胸禮貌微笑」。
被問哪個獎沒得最嘔？林心如坦言：「每一個獎都嘔。」有網友指林心如槓龜到最後笑不出來，她否認臉僵掉，解釋說：「是禮服勒太緊。」楊祐寧被問及男主角敗給陳亞蘭，他回應：「這真的是個創舉，但是我們台下每位男主角都很棒。」