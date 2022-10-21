台南沙崙地區將導入智慧交通應用系統提升用路人道路安全

台南市政府在國家發展委員會指導之下，以沙崙地區做為示範場域，將交通路側設施結合5G傳輸及智慧感測等技術，打造5G智慧交通城市。今(21)日舉辦應用成果記者會，期望未來台南能成為數位化智慧城市。





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▲台南沙崙5G智慧交通應用成果記者會貴賓合影（圖／台南市政府提供）

「台南沙崙5G智慧交通應用」最大特色為支援全天候混合車流影像辨識，相較國際相關技術，不僅辨識的車種數量更多，且無論夜間、下雨或起霧等各種天候環境，仍可保持90%以上的辨識率。今日所展示的兩項示範應用分別為「AI道路安全警示」及「AI車流壅塞疏導」，「AI道路安全警示」設置於歸仁七路高發一路路口，主要提醒車輛駕駛人注意行人穿越馬路以提升用路人道路安全，進而降低因天候不佳或視線不良所導致的交通事故。











而「AI車流壅塞疏導」則設置於歸仁一路與高發二路路口，為掌握台86線新設匝道通車後的車流，透過辨識車流及轉向以利掌握區域壅塞情形。這兩項智慧交通示範應用將全天候24小時不間斷地蒐集路口資訊，並將所蒐集到的資訊回傳至交通局交控中心平台，做為未來分析路口車流、人流之用。











台南市長黃偉哲表示，市民的用路安全與行車效率，一直都是市府重要關切的議題，期望透過今日展示的兩項智慧交通應用，可以帶給全體市民用路上的新體驗，也可以讓整個城市的用路安全及行車效率有所提升。











研考會主委戴偉峻表示，沙崙地區近期在三井Outlet、國際會展中心、中研院南部院區及台糖智慧綠能循環住宅與其他產官學研單位進駐及帶動下迅速發展，未來將可預見大幅成長的人潮與車潮，透過導入創新智慧交通應用，將有助於提升周邊交通運行效能與生活機能。









