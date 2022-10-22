憑實力單身？交友地雷大公開 最怕男生開口說「這3字」
一直憑實力單身的人，除了緣份還沒到，很可能是誤踩交友地雷而不自知，導致連產生好感的機會都沒有。交友App《iPair》調查發現，兩性都有不同的交友地雷。對單身女性來說，相當在意兩人之間聊天的感覺，最忌諱就是「訊息轟炸」，照三餐問候、愛裝熟、開黃腔都讓人感到不舒服，愛情來不及萌芽就煙消雲散。男性則多把重點擺在「第一印象」，如果第一次約會就「狂拍照」，或是上菜時相機先吃，等拍完菜都涼了，心也涼了一半，此外，約會遲到、擺公主姿態，都會讓男性產生「想放生」的念頭。
萬年單身沒有錯，錯在不知如何掌握交友細節。交友App《iPair》針對旗下會員調查發現，單身女生交友最在意聊天感覺，若是對方照三餐狂問「在哪」、「吃了沒」、「在幹嘛」，過度關心的疲勞轟炸讓人倍感壓力，如果沒有馬上回覆，甚至還會被質問：「為什麼不讀訊息」，咄咄逼人、窮追不捨的行為，高達9成的女性都表示無法接受。
其次讓女性討厭的行為還有爆粗口，6成女生認為，若講到人神共憤的事情，偶爾脫口而出可以接受，但對於把髒話當語助詞掛在嘴邊的男生，則忍不住在心中翻白眼。此外，聊天三句不離「我媽說」的媽寶男，也讓人想逃之夭夭，至於愛裝熟、亂開玩笑、開黃腔，都是讓人反感的關鍵。
男生則是很看重首次見面的印象，最讓男生感到扣分的行為是「狂拍照」，尤其約會時美食照拍不停，拍到菜都涼了還不能吃，讓人心也跟著涼一半。不過拍菜拍太久還可以忍，更糟糕的是被要求幫拍「網美照」，被當做專業攝影師要求，非得拍到逆天完美才滿意，這種過度「愛拍」的行為讓8成男生直呼受不了。其次讓人無法忍受的則是遲到，明明約好時間，但一等就半小時起跳，6成男生直言，這種局不要也罷。而在約會過程中，愛聊不聊、顧滑手機，呈現「公主」姿態要人恭維的模樣，也讓一票男生認為不好搞，只想原地放生。