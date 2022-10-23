巷仔內／其邁穩、選情冷　綠拚高雄議會過半現隱憂

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如今韓流消散，順利「補考」過關的陳其邁，上任後深知高雄短時間歷經多次選舉，首要任務就是要弭平藍綠對立，雨露均霑強調「市政不分藍綠」，2年拚4年的「緊緊緊」行事作風，民調始終居高不下，加上在地方長袖善舞、廣結善緣，就連黨齡30多年的國民黨議員都甘願跳船，力挺陳其邁連任市長。
面對民意滿溢的陳其邁，國民黨派出與高雄毫無淵源的柯志恩參戰，自然討不到任何便宜，地方氛圍也與2018年有天壤之別，陳其邁輾壓對手的懸殊民調，支持者也不再討論高雄的選情，聊天話題始終圍繞在陳時中、鄭運鵬與徐定禎等人能否勝選，讓高雄選戰如同僅是形式上的過場。
這樣的態勢讓藍營小雞陷入集體焦慮，但綠營議員候選人也同樣恐慌，面對幾乎宣告無懸念連任的陳其邁與冷颼颼的選情，加上支持者從2018年起高雄歷經市長選舉、總統大選、罷免與補選，接續而來的九合一選舉，自然會降低支持者出門投票的動力。
高雄因人口增減，議員席次減為65席，民進黨此次推出36席議員力拚拿下議長寶座，議會實質過半，《NOWnews今日新聞》掌握消息，根據綠營內部民調顯示，包括第3選區（岡山、橋頭、燕巢、永安、彌陀、梓官）、第4選區（左營、楠梓）、第5選區（仁武、大社、鳥松、大樹）、第7選區（三民區）、第8選區（新興、前金、苓雅）、第9選區（鳳山區）、第10選區（前鎮、小港）與第11選區（林園區、大寮），民進黨推派的候選人落居安全名單邊緣或落選頭，稍有閃失便無法實質過半。
綠營知情人士指出，民調顯示陳其邁支持度超越藍綠是最高，接續是民進黨，最後才是議員候選人，許多初次參選的新人受限於先前疫情不得宣傳緣故，加上選情冷，曝光度有限，此外候選人領先群獨走與後段班拉開差距，另有台灣基進黨與時代力量瓜分綠營基本盤，坦言這8人選情告急，若議會無法實質過半，與盟友小則交換建設、大則交出副議長，代價實在太大，籲支持者若能「自主配票」，過半絕不是問題。
知情人士表示，陳其邁雖握有行政資源與雄厚的民意基礎，在選戰策略上中規中矩，包括與議員候選人座談、總部成立、里長座談與立委選區造勢場，基層已走遍4輪，為了接下來仕途勢必要衝高選票，泛綠盟友的邀約也來者不拒，海納百川爭取支持，評估當初韓國瑜勝選開出的89萬票是基本，若逼近百萬票連任，在一切以實力論的民進黨，陳其邁勢必成為黨內極具份量的接班梯隊。
有操盤人士指出，選戰倒數一個月的時間，為催出支持者投票，把餅做大，黨公職將士用命，先由各立委所負責的戰區進行督導調度，接下來透過各派系自行加強輔選，選戰倒數時刻再派出超強母雞陳其邁，針對民調落後的候選人進行拉抬。更不忘向支持者喊話，為了確保陳其邁施政順暢無礙，務必要把小雞們送進議會以防「朝小野大」，而選票更是代表接下來4年的政治行情，力拚衝破2020年109萬票「小英障礙」，奠定陳其邁南霸天氣勢。