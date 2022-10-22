不只國內反對！中資入股德國漢堡港 傳歐盟曾示警別批准
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）將在11月3、4日率團訪問北京，但在出訪前，德國政壇卻為了該不該同意讓中資入股漢堡港碼頭一事爭論不休，不只諸多內閣部會表派反對，就連歐盟也曾警告德國，最好不要批准中國對其港口的投資。
根據《路透社》報導，中國航運巨頭中遠集團，去年競購位於德國北部城市漢堡最大港口、3大碼頭之一、托勒奧特（Tollerort）貨櫃碼頭的35%股權。漢堡是歐洲和中國海運的重要樞紐，雙方往來處理的貨櫃多達1/3，出於對營運和就業機會等經濟考量，漢堡市政府對中遠海運入股表達歡迎。
然而，德國執政聯盟就是否批准一事仍存在分歧，有鑑於歐美近年與中俄等國關係緊張，反對者憂心，讓中資入股漢堡港，具有地緣政治爭議，日後不排除會成為被中國勒索的弱點之一，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也曾指出，漢堡不是一般的港口，對德國和全歐洲都相當重要。
報導提到，儘管北京敦促柏林不要將投標政治化，而港口當局也聲稱，不讓中資進入，可能會損害當地經濟，但歐盟也警告，如果德國允許中企投資港口這類重要項目，有關該業務的敏感信息可能會落入中國手中。
截至發稿時間為止，德國政府拒絕對此事發表評論，只說蕭茲總理尚未與相關部長商定如何進行。