7+7放寬讓確診者投票？ 莊人祥提縮短天數、調整病例通報

我是廣告 請繼續往下閱讀
王必勝說，目前受到限制的只有確診與居家隔離者；居家隔離部分，是否要推動3+4或0+7單軌化，有可能變更相關措施，另就是確診者的居家照護天數也在討論中，將與中選會保持聯繫，並請其進一步公告。
各界關注如何調整，指揮中心發言人莊人祥今天接受媒體聯訪表示，疫情確實下降前提下，縮短居家照護天數是一種方式，病例通報定義改變也是一種方式。
莊人祥說，將優先討論確診者同住家人3+4或0+7進一步放寬，其次才是縮短確診者居家照護天數，或者也可修改病例通報定義，只有某些特定族群也需要通報，最終會決定一種方式，至於何時公布實施，仍待專家會議討論。
衛生福利部長薛瑞元下午出席醫療奉獻獎頒獎典禮，並於會前接受媒體聯訪。他說，指揮中心主要是考慮疫情，不會考慮選舉，至於隔離天數改成5天或3天，將由指揮中心的專家會議會進行討論。（編輯：陳政偉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。