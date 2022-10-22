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7+7放寬讓確診者投票？ 莊人祥提縮短天數、調整病例通報

▲指揮中心發言人莊人祥指出，他認為縮短天數是種方式，或改變病例通報定義，有待專家會議討論。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥指出，他認為縮短天數是種方式，或改變病例通報定義，有待專家會議討論。（圖／指揮中心）

中央社

2022-10-22 17:28:04

（中央社記者沈佩瑤台北22日電）指揮中心指揮官王必勝鬆口，擬調整確診者等隔離天數「讓更多人投票」。指揮中心發言人莊人祥今天解釋，他認為縮短天數是種方式，或改變病例通報定義，有待專家會議討論。

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九合一選舉確診者不能出門投票，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨天表示，11月26日前調整防疫措施，答案是肯定的，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨勢穩定向下，將調整防疫措施，讓更多人投票。

王必勝說，目前受到限制的只有確診與居家隔離者；居家隔離部分，是否要推動3+4或0+7單軌化，有可能變更相關措施，另就是確診者的居家照護天數也在討論中，將與中選會保持聯繫，並請其進一步公告。

各界關注如何調整，指揮中心發言人莊人祥今天接受媒體聯訪表示，疫情確實下降前提下，縮短居家照護天數是一種方式，病例通報定義改變也是一種方式。

莊人祥說，將優先討論確診者同住家人3+4或0+7進一步放寬，其次才是縮短確診者居家照護天數，或者也可修改病例通報定義，只有某些特定族群也需要通報，最終會決定一種方式，至於何時公布實施，仍待專家會議討論。

衛生福利部長薛瑞元下午出席醫療奉獻獎頒獎典禮，並於會前接受媒體聯訪。他說，指揮中心主要是考慮疫情，不會考慮選舉，至於隔離天數改成5天或3天，將由指揮中心的專家會議會進行討論。（編輯：陳政偉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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