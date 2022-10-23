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UberEats「500好秋」大亂鬥！慘照瘋傳　他保險套用不完

▲UberEats近日秋季優惠折扣碼被網友發現Bug，不少人實測卻兩樣情。（示意圖／UberEats官網）
▲UberEats近日秋季優惠折扣碼被網友發現Bug，不少人實測卻兩樣情。（示意圖／UberEats官網）

編輯中心/綜合報導

2022-10-23 10:22:45

近年來外送平台競爭相當激烈，平台之間也會推出各種活動來搶客，然而近日10月UberEats推出的秋季優惠碼，只要購買生鮮雜貨滿1999元就可輸入「500好秋」的折扣，結果有網友分享自己發現其中bug，成功只付150元買到650元商品，雖然遭到多數網友砲轟，但仍有不少想貪小便宜的用戶實測，結果悲劇連連，圖片瘋傳在臉書社群。

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一名網友日前在PTT上提到，最近他實測近期平台推出的「生鮮雜貨滿1999元折500元優惠」，發現可以無視低消的手段，表示「只要購買自己所要的500元上下商品，再大量點選店內可能庫存不多的商品（通常為麵包），將其選購的數量調多，直至累積達1500元」，而通常超商內不會有單一款大量麵包，因此數量不足的部分便不會扣款。

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▲網友抓到UberEats的折扣碼漏洞，以150元買到以上商品。（圖/PTT）
也就是說買了510元的商品，再點了43個35元的麵包，等於總金額2015元，扣除折扣的500元後，等於要支付1515元，但訂購的超商最後只送來4個麵包，因此收款總金額會被減去39個35元的麵包，等於最後僅付150元，就拿到了510元加上4個35元的麵包，總計650元。

然而貼文受到不少網友砲轟之後，還是有不少網友抱持貪小便宜心態實測，結果反而被Bug整到，該間店剛好庫存備的相當足夠，不乏有人收到不少各種麵包、咖啡、香蕉、御飯糰、雞胸肉等，甚至有網友認為超商保險套庫存不多，亂點一通，結果來了一整箱保險套，讓不少網友傻眼的說「這輩子不用再買保險套，恭喜」、「一整箱保險套真的笑了＝＝」、「曾當過店員，保險套架上不會放太多，很常被偷，所以都放倉庫，真的是活該」。

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▲網友貪小便宜實測，結果各種悲劇照，其中有人購買杜蕾斯保險套送來一整箱，真的欲哭無淚。（圖/爆廢公社）
而《NOWnews》記者也採訪實際測驗成功的劉姓網友，她透露自己是出自於好奇心才實測，結果點了43個草莓麵包，最終來了7個，金額也確實從2070元降到剩下249元，她直言「不是百分之百成功，而且這種訂單很容易被偵測為異常、惡搞訂單，經查實證的話很可能會被鎖帳號，還是不要亂試」民眾可不要為了貪五百元被鎖帳號，甚至像是這些失敗的網友一樣，平白無故買了一堆麵包或者自己根本用不到那麼多的商品，實在尷尬。（編輯：張嘉哲）

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▲劉姓網友實測折扣碼漏洞，結果點了43個草莓麵包送來7個，僅以249元買入這些。（圖/劉姓網友授權提供）

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