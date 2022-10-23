UberEats「500好秋」大亂鬥！慘照瘋傳　他保險套用不完

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也就是說買了510元的商品，再點了43個35元的麵包，等於總金額2015元，扣除折扣的500元後，等於要支付1515元，但訂購的超商最後只送來4個麵包，因此收款總金額會被減去39個35元的麵包，等於最後僅付150元，就拿到了510元加上4個35元的麵包，總計650元。
然而貼文受到不少網友砲轟之後，還是有不少網友抱持貪小便宜心態實測，結果反而被Bug整到，該間店剛好庫存備的相當足夠，不乏有人收到不少各種麵包、咖啡、香蕉、御飯糰、雞胸肉等，甚至有網友認為超商保險套庫存不多，亂點一通，結果來了一整箱保險套，讓不少網友傻眼的說「這輩子不用再買保險套，恭喜」、「一整箱保險套真的笑了＝＝」、「曾當過店員，保險套架上不會放太多，很常被偷，所以都放倉庫，真的是活該」。
而《NOWnews》記者也採訪實際測驗成功的劉姓網友，她透露自己是出自於好奇心才實測，結果點了43個草莓麵包，最終來了7個，金額也確實從2070元降到剩下249元，她直言「不是百分之百成功，而且這種訂單很容易被偵測為異常、惡搞訂單，經查實證的話很可能會被鎖帳號，還是不要亂試」民眾可不要為了貪五百元被鎖帳號，甚至像是這些失敗的網友一樣，平白無故買了一堆麵包或者自己根本用不到那麼多的商品，實在尷尬。（編輯：張嘉哲）