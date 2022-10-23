雨下不停電器易漏電？台電揭「5大危機」　這樣做免釀災

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平時多注意檢查插頭及插座是否乾淨，避免積有過多的灰塵、毛髮等，容易遇水氣而易形成「積汙導電」，可能會讓兩極通電造成短路進而引發火災。建議清潔方式可先關掉電源，記得戴上不導電的膠質手套，以「乾」布輕輕擦拭、或用棉花棒沾走灰塵。
撇步2：多多檢查配線及插座，一有毀損必更換
平時多多檢視配線及插座，一旦發現有燒焦、老舊劣化或破損情形，都應立即更換以策安全；且儘量使用有保護層的絕緣導線較為安全。
撇步3：電器不使用時就關閉電源
家中電器不使用時儘量關閉電源；而下雨時，如果家中有嚴重漏水情形，更應關閉電源總開關以防止漏電情形。
撇步4：不只冰箱不能靠牆！電器都該有「散熱」安全空間
其實不只是冰箱，家用電器的擺放都應與牆壁保持距離，且周圍也該避免堆放過多易燃物品，以確保電器有充足的「散熱」安全空間；尤其應該避免將電器放在容易潮濕的環境，如洗手台旁便是容易受潮之處，應盡量避免過於潮濕而產生漏電現象。
撇步5：家電受潮泡水勿再插電
如果已經察覺家電有泡水或受潮情況，千萬不可直接插電再使用。建議民眾可將有疑慮的家電送去檢查維修，避免電器本身的保護裝置因為受潮而失效，造成日後使用暗藏危機。
除了正確培養家中電器使用習慣，平時也該多多注意環境整潔與用電情形，尤其溼溼答答的下雨天，用電更要小心謹慎，才能避免環境潮濕可能會導致漏電而釀災。