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雨下不停電器易漏電？台電揭「5大危機」　這樣做免釀災

▲近日下雨下不停，沒想到環境潮濕也會增加電器漏電危機？台電電力粉絲團便提醒大家「雨天用電安全5撇步」，一起檢視居家用電習慣，避免漏電而釀災。（圖／NOWnews資料照片）
▲近日下雨下不停，沒想到環境潮濕也會增加電器漏電危機？台電電力粉絲團便提醒大家「雨天用電安全5撇步」，一起檢視居家用電習慣，避免漏電而釀災。（圖／NOWnews資料照片）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-10-23 11:43:31

近日北台灣下雨下不停，許多人有感家中室內相當潮濕，除了濕氣過重讓人容易過敏、衣服一直乾不了都令人困擾，沒想到環境潮濕也會增加電器漏電危機？台電電力粉絲團便提醒大家「雨天用電安全5撇步」，請民眾一起檢視居家用電習慣，避免因壞習慣導致漏電而釀災。

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撇步1：清潔插頭與插座，避免「積汙導電」

平時多注意檢查插頭及插座是否乾淨，避免積有過多的灰塵、毛髮等，容易遇水氣而易形成「積汙導電」，可能會讓兩極通電造成短路進而引發火災。建議清潔方式可先關掉電源，記得戴上不導電的膠質手套，以「乾」布輕輕擦拭、或用棉花棒沾走灰塵。

撇步2：多多檢查配線及插座，一有毀損必更換

平時多多檢視配線及插座，一旦發現有燒焦、老舊劣化或破損情形，都應立即更換以策安全；且儘量使用有保護層的絕緣導線較為安全。

撇步3：電器不使用時就關閉電源

家中電器不使用時儘量關閉電源；而下雨時，如果家中有嚴重漏水情形，更應關閉電源總開關以防止漏電情形。

▲台電電力粉絲團揭雨天環境潮濕的漏電危機，提醒大家5大用電安全撇步。（圖／翻攝自台電電力粉絲團FB）
▲台電電力粉絲團揭雨天環境潮濕的漏電危機，提醒大家5大用電安全撇步。（圖／翻攝自台電電力粉絲團FB）
撇步4：不只冰箱不能靠牆！電器都該有「散熱」安全空間

其實不只是冰箱，家用電器的擺放都應與牆壁保持距離，且周圍也該避免堆放過多易燃物品，以確保電器有充足的「散熱」安全空間；尤其應該避免將電器放在容易潮濕的環境，如洗手台旁便是容易受潮之處，應盡量避免過於潮濕而產生漏電現象。

撇步5：家電受潮泡水勿再插電

如果已經察覺家電有泡水或受潮情況，千萬不可直接插電再使用。建議民眾可將有疑慮的家電送去檢查維修，避免電器本身的保護裝置因為受潮而失效，造成日後使用暗藏危機。

除了正確培養家中電器使用習慣，平時也該多多注意環境整潔與用電情形，尤其溼溼答答的下雨天，用電更要小心謹慎，才能避免環境潮濕可能會導致漏電而釀災。


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