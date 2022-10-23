寶寶沒長牙想吃三明治！咬不動爆哭 媽無奈：不是我的錯
寶寶在成長時期越來越懂事後，總是會想要嘗試許多不一樣的東西，例如摸東摸西，或者看到大人在吃什麼也想品嚐一口等等，天真的樣子相當可愛惹人疼。而國外就有一名寶寶，看到媽媽在吃三明治，好奇也想吃，不過因為還沒長門牙咬不動，憤而爆哭，讓媽媽也很無奈的說「不是我的錯呀！」笑翻不少網友。
綜合外媒報導，一名住在美國加州的Samantha Maples分享一段兒子咬不動三明治爆哭的影片，只見貼出的影片當中，寶寶試圖想要咬三明治，但是由於寶寶才一歲還沒有長牙，所以不管怎麼咬都吃不到，三度嘗試後每次都失敗，氣得寶寶握拳大吼痛哭，讓媽媽也無奈的笑說「你咬不動不是我的錯！」
而Samantha Maples也表示「當時我正在食用火雞三明治，一歲的小兒子Royce看到我在吃也想吃，一開始本來想說他還小不給他吃，但小兒子Royce非常渴望，於是就讓他嘗試看看，沒想到幾經測試，小兒子因為沒有牙齒根本咬不動，氣到大哭大叫，實在讓我覺得很逗趣」。
而事實上，該部影片是Samantha Maples於2020年拍攝，現在的Royce已經三歲啦！完全可以開心享用自己愛吃的三明治了，影片也讓不少網友紛紛回應「奮力的樣子太可愛了」、「直接融化www沒長牙想吃三明治很逗趣」。（編輯：張嘉哲）