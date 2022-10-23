胡錦濤20大會場「被離場」　習近平手下孔紹遜出馬

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胡錦濤經過習近平時，轉身向習近平唸了兩句，隨後伸手拍了李克強的肩頭，這才離開會場，整個過程雖不到1分鐘，但被現場媒體拍下，影片和照片傳遍全球。
旅美的中國科普作家方舟子在推特（Twitter）張貼多張圖片，發文指把胡錦濤帶走的人是習近平的貼身警衛。另有網友指另外一位工作人員是中共中央辦公廳副主任孔紹遜，而孔紹遜的老闆是丁薛祥，丁薛祥身為習的親信，今天更上一層樓當選新一屆政治局常委。
網路流傳影片也顯示，孔紹遜在帶走胡錦濤後回到現場，在習近平耳邊報告情況後，習接著作出指示，孔紹遜頻頻點頭後離開。
網友們對此紛紛留言，有人表示「御前帶刀侍衛出手了」，「證明是（習）親自指揮，親自部署」，但也有網友質疑「習會在這麼重要的千人大會上動用自己的保鏢把前主席押走嗎？這不是向所有人展示他的卑鄙嗎？」
另有網友也比對相關圖片後，指攙扶胡錦濤的工作人員其實是胡的貼身秘書，曾在中國建國70周年和建黨100周年都陪胡出現過，認為2000多人的大會，而且有外國記者在場，不會公然出現習派警衛架走胡的內鬥戲碼。
不過有網友說不管是誰架走前朝領導人，「習近平羞辱的不是胡主席，他蠻橫的侮辱了全中國人！」（編輯：唐佩君/吳柏緯）1111023