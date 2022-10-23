內幕／「老縣長」出手！張善政選風轉犀利　團隊整合有成

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但到選戰下半場，張善政火力逐步上升。特斯拉執行長馬斯克日前公開建議，將台灣變成中國特別行政區，藉此防止衝突，第一時間民進黨台北市長候選人陳時中竟脫口讚馬斯克是「成功企業家」，引來在野黨群起猛批；談及此事，張善政跌破眾人眼鏡，語出驚人砲轟陳時中「腦袋有問題」。
除此之外，當「老搭檔」前高雄市長韓國瑜復出引發熱議，被問到相關議題，張善政受訪有樣學樣「噴金句」，指政治人物應要有情意，還酸對手鄭運鵬對昔日夥伴林智堅不聞不問，「好像昔日的桃園三結義，變成夢中回憶一樣。」
張善政言行風格丕變，來自競選團隊出謀獻策。事實上，張善政團隊成員來自四面八方，除了有他過去基金會成員，還有朱立倫、桃園地方派系等人馬，導致參選之初屢被詬病「多頭馬車」，團隊意見時常兜不攏，甚至還傳出為分官卡位引發內鬥。據了解，張的團隊成員組成，並非由黨中央下令統一借將，而是由張陣營個別探詢意願。
以張善政團隊「青見發言團」名單為例，何元楷擔任北市議員羅智強辦公室發言人，而羅智強被視為血統純正的「馬家軍」；近期加入團隊的市議員凌濤，則是「朱家軍」大將，還有在地方具極高號召力的桃園市議長邱奕勝秘書邱繼泰也在名單當中。
為何張善政甩開佛系標籤，並成功整合團隊？知情人士透露，朱立倫在選戰過程中，親自「撩落去」主持大局，因朱立倫是老縣長，份量夠重，團隊開會時各方人士也都買單。由於團隊內成員來自許多不同體系，對選舉攻防有時意見不同，因此團隊和地方進行意見整合時，「朱立倫都是親力親為協調」，直到現今都是如此。
張善政陣營內部人士透露，張善政在大造勢見現場人潮後，信心相對以往增加了許多，雖張並未獨自參選過，但隨選戰加溫，現在已經很習慣選舉節奏，在議題攻防上也相對熟稔。
內部人士也提到，最近甫加入團隊的凌濤，不只對媒體議題熟悉，也跟團隊內部許多人士有舊識，因此擔任團隊中「潤滑劑」的角色，對團隊意見整合帶來即時幫助。他表示，凌濤早在加入團隊前，就常針對桃園選情開記者會，因此與張善政團隊就有聯繫，配合也相當不錯，因此張善政陣營邀凌濤進入團隊，就是希望出手力道、精準度都能達到一致性。
內部人士表示，張善政團隊內部以何元楷、凌濤做攻擊手，主要給予張善政議題攻防的建議，例如受訪前與張溝通新聞風向，及如何針對對手攻擊題目回應。張團隊在議題攻防上以「快、狠、準」作基調，並視議題決定由競辦或團隊成員來打，較多採取分進合擊戰略。
內部人士也提到，團隊內部至今，仍會有意見上的不同，但現在團隊經磨合已經很穩，不像起初會一直拉扯，「默契可說已培養得相當不錯。」
另一名內部人士則指出，團隊內部不管政策、新聞與即時團隊整合，磨合都已達最佳狀態，如今在選戰短兵相接情況下，在議題、政策攻防速度上也加快很多，不需像過往還要經多層次的考量，只要簡單對過，新聞組就可直接發出。