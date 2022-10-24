Porsche於美國推出911 GT3 RS專屬Tribute to Carrera RS Package套件，可買一輛Taycan！

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50 年前，911 Carrera RS 2.7是當時性能最好的911，出廠時採用了Viper Green輪圈和彩繪。所以新推出的Tribute to Carrera RS Package，也是以白色車色為基礎，導入Viper Green彩繪、輪圈與後視鏡飾蓋，此外在大型尾翼的兩側垂直一端上還有Viper Green美國國旗彩繪與RS字樣，煞車卡鉗則是選用了高亮黑色烤漆相搭。
進入車內，配有Weissach 套件的911 GT3 RS，大量採用皮革和Race-Tex材質混搭包覆車內各部件，再以黑色為基調下，搭配Viper Green縫線，並且可在中央扶手上壓印〝RS〞字樣，另在自發光碳纖維門檻上則有“Tribute to Carrera RS”字樣，以示身分。此外，選配Tribute to Carrera RS Package後，鑰匙會採用白色烤漆塗裝。
選配Tribute to Carrera RS Package的車主，除了車輛上的專屬式樣部品外，還可以會贈一系列精品，包括：設計有如輪圈與Viper Green元素的Porsche Design 手錶，訂製車罩、專屬氣嘴蓋、訂製牌照框，以及一對1:43的模型車，其中一輛為1973年的Carrera RS，另一輛則是配有Tribute to Carrera RS Package的911 GT3 RS。此外，迎合當前的數位化商品趨勢，車主還會收到一套NFT虛擬商品，並可藉由參加一系列活動來獲取新的虛擬紀念品。
針對美國市場推出的Tribute to Carrera RS Package，在選配後的911 GT3 RS建議售價為312,550 美元，比起225,250美元的基本建議售價，整整多了87,300美元，足以購買一輛基本的Taycan〈美國基本建議售價86,700美元〉，只能說向經典致敬無價了。