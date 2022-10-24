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天母情侶街頭互打！男遭安全帽K頭　女撞變電箱又跌樹叢

▲天母街頭日前爆發情侶爭吵，雙方大街上互打，附近民眾見狀趕緊報案。（圖／翻攝畫面）
▲天母街頭日前爆發情侶爭吵，雙方大街上互打，附近民眾見狀趕緊報案。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-10-24 09:38:55

一對情侶日前在台北市士林區天母東路一處巷弄內爭吵，雙方在街頭上爆發激烈口角，接著演變成肢體衝突，女方不慎撞上變電箱柱子，又跌坐進一旁樹叢，接著又站起來反擊、拍打男方的頭，附近住戶聽聞爭吵聲，見狀嚇得趕緊報案，警方到場後進行了解後，依職權通報家暴通報進行後續處置，兩人皆無明顯外傷。

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據了解，22日下午1時許，一對情侶疑似因生活問題，在天母東路巷弄內爆發爭吵，女方先是拿安全帽砸向男方，男方搶女方包包，過程中反推對方，造成女生不慎跌進樹叢、撞上後方變電箱的柱子，男方也被女生不斷叫罵、拍頭，兩人爭執不休，安全帽碎片還散落在路面上，路過民眾、附近住戶擔心發生危險嚇得趕緊報案。

警方到場後了解事情經過，雙方也已經冷靜，並無受傷，後續將告知男女雙方權益後，依職權進行家暴通報。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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