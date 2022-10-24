天母情侶街頭互打！男遭安全帽K頭 女撞變電箱又跌樹叢
一對情侶日前在台北市士林區天母東路一處巷弄內爭吵，雙方在街頭上爆發激烈口角，接著演變成肢體衝突，女方不慎撞上變電箱柱子，又跌坐進一旁樹叢，接著又站起來反擊、拍打男方的頭，附近住戶聽聞爭吵聲，見狀嚇得趕緊報案，警方到場後進行了解後，依職權通報家暴通報進行後續處置，兩人皆無明顯外傷。
據了解，22日下午1時許，一對情侶疑似因生活問題，在天母東路巷弄內爆發爭吵，女方先是拿安全帽砸向男方，男方搶女方包包，過程中反推對方，造成女生不慎跌進樹叢、撞上後方變電箱的柱子，男方也被女生不斷叫罵、拍頭，兩人爭執不休，安全帽碎片還散落在路面上，路過民眾、附近住戶擔心發生危險嚇得趕緊報案。
警方到場後了解事情經過，雙方也已經冷靜，並無受傷，後續將告知男女雙方權益後，依職權進行家暴通報。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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