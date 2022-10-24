長榮線上旅展竟推0元機票？達人揭「3地點」創史上新低價
11月4日即將登場的台北國際旅展，各大旅遊業者摩拳擦掌頻頻釋出預告，長榮航空今（24）日宣布即日起到11/27午夜推出「2022長榮航空線上旅展」，釋出超甜價「明年3/31前出發的航班優惠可最高省將近萬元」，簡直是民眾在解封後想搶便宜機票的福音。平時持續關注機票漲幅的部落客「虎咪走天涯」在臉書指揭露「長榮旅展推出0元機票」，不過有民眾一上官網查發現票價還是要千元以上，對此「虎咪走天涯」透露，那是因為不管機票票價是多少，本來就會有燃油附加稅及機場稅要付，「所以現在這些點你看到的1945元的票價已經史低（史上新低）。」他也推薦了3個地點現在飛最省，分別為澳門、宿物或馬尼拉，提供想購票的網友參考。
虎咪走天涯今日凌晨在長榮航空釋出旅展消息後隨即發文，透露：「長榮航空旅展特價0元票價，已無法再低價了。」他也貼出目前搜尋到的票價，包括澳門、宿霧以及馬尼拉。不過圖中票價顯示「1945元」，怎麼說是0元票價呢？虎咪走天涯解釋：「大家會看到票價還是1千多，那是因為不管機票票價是多少，本來就會有燃油附加稅及機場稅要付。」言下之意這些票價1945元「已經是史上新低」，非常推薦需要單程機票的朋友買起來！
事實上，「2022長榮航空線上旅展」優惠包含國人最喜愛的桃園-成田最低未稅價只要11,096元起，適合悠閒度假的台北-宿霧航線未稅最低價只要5,924元起，台北-維也納直飛航線未稅價23,905元起，台北-布里斯本航線未稅價也只要20,748元起，是今年以來難得的超值優惠，計畫出遊的旅客千萬別錯過。
除此之外，此次線上旅展也特別於10月24日至11月7日期間，在LINE線上舉辦小遊戲，參加活動的民眾有機會獲得最高500元專屬折扣碼，可立即於長榮航空線上旅展期間購票折抵使用；此外，邀請好友一同加入長榮航空官方LINE帳號，另有機會抽中LINE POINTS最高500點，民眾只要加入長榮航空官方LINE帳號@evaair，隨時可掌握LINE好友獨享優惠訊息。