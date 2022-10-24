金鐘57追憶已故藝人！利菁驚覺「漏了余苑綺」：她很努力
第57屆金鐘獎今年首次將綜藝、戲劇獎項分開頒發，在22日的「戲劇類」頒獎典禮上，按照往例會安排一個橋段追憶已故影人。不過，藝人利菁就發文拋出疑問「是不是漏了『余苑綺』？」，貼文一出，立刻引起熱議。
利菁在臉書發文「今年金鐘57的已故影人，是不是漏了『余苑綺』？」，而在戲劇類頒獎典禮當天，現場播放已故藝人影片，影片中出現陳松勇、張國棟、唐川、脫線、顧寶明、洪綺陽、舒宗浩、井洪、朱志祥、劉引商、常楓、明金成、菜頭、王羽、巴戈、艾成、朱俐靜等24位幕前、幕後者的身影，讓現場多位藝人忍不住眼眶泛淚。
貼文一出，網友也紛紛留言，「我看完就發現到了」、「菁姐細心」、「真的，難怪一直覺得少了誰」、「真的，為什麼沒有她？菁姐說了我才發現真的沒有她」、「我也是這樣想…為什麼沒有」。
不過，也有網友表示「準備出道就罹癌，沒有代表作，總不能拿她只上通告的片段播出，好像也怪怪的」、「她好像沒有作品」、「她不算藝人吧！ 是藝人的女兒而已」，對此，利菁也親自回憶「她很努力，是藝人，辛苦的藝人」。
余苑綺是資深藝人余天、李亞萍的次女，今年8月不敵病魔病逝。她22歲時和家人一起拍全家福，也拍了出道用照片，她原本準備當歌手出唱片，豈料後來經歷罹癌、結婚生子，歌手夢最終沒有實現，不過時常在綜藝節目上展現好歌喉，余天也選用她22歲時拍的出道照片當作靈堂照，「這張是全家去拍的，她很喜歡唱歌，於是我決定就用這張，看起來很活潑」。（編輯：郭佩蓉）