偶像男團被高層呼巴掌！粉絲心痛曝錄音：眼睜睜看他挨打
韓國娛樂圈造星事業發達，在海外斬獲豐富，卻屢屢傳出經紀公司對偶像團體管教嚴厲，動輒辱罵、毆打，去年6月剛出道、頗具人氣的新人男團「OMEGA X」也是受害者，粉絲在美國巧遇成員被管理高層辱罵，甚至呼巴掌、用力推倒在地，卻無法出手阻止，只能事後在網路公布錄音，心疼表示「眼睜睜看著他們挨打，我們什麼都做不了」，引起歌迷強烈反彈。
從曝光的錄音中可以聽到，一名女性公司代表對著OMEGA X成員大罵「公司花錢打造你們，我們是什麼罪人嗎？」、「你以為你是誰？」隨後聽到疑似成員被打耳光、推倒在地的碰撞聲，旁人表示他快暈倒了，女代表沒有上前關心，依舊氣憤不平罵人，錄音再度傳出啜泣聲，讓粉絲聽了心痛不已，在推特曝光消息。
對此，經紀公司發表聲明，透露當時OMEGA X結束美國巡演時，成員們和所屬公司代表在飯局之間，談論到表演中感到遺憾的部分，因為情緒激動，才會講話稍大聲，目前彼此已經消除誤會，決定互相照顧一起前進。但粉絲對此將暴力行為合理化的說法不買帳，透露毆打事件早就不是第一次。
韓國女團FANATICS前年也有類似情形發生，4名成員直播時穿短裙入鏡，其他成員擔心走光，體貼拿外套給同伴遮大腿，卻被公司人員大聲斥責「遮什麼遮，腿就是露出來給大家看的」，場外還發出掌摑的聲響，直播成員只能默默交還外套，讓粉絲們都看傻了眼。