線上旅展3大飯店優惠拼了！新板希爾頓買5送免費套房升等

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在耶誕城11/11開城之前，新板希爾頓搶先開賣旅展優惠票券，今年推出市價動輒萬元以上、詢問度爆棚的「希爾頓雙人客房住宿券」，線上旅展期間每張狂殺21折只要3500元（原價12800元）！4人同行家庭房住宿券，旅展期間每張只要4500元（原價18000元）。不僅如此，旅展期間新板希爾頓還推出「買5送1升等」優惠，凡購買同品項票券5張，就將再送你1張平日套房升等券，入住15坪豪華套房！
餐券也是詢問度爆棚，館內榮獲亞太金獎十大名店、名菜點獎項的青雅中餐廳，「嫣紅4人享宴券」原價7480元，特價只要3600元，盡享半隻嫣紅鵝（一鵝二吃＋餅皮搭配九種配料）外，還有芋頭鵝骨米粉湯、金沙麥片手撥蝦球、翡翠鵝掌海參煲、香煎蘿蔔糕等6道青雅人氣經典料理端上桌；「雙人 Happy Hour 饗食券」，旅展期間獨家77折銷售，一鍵下訂每張只要1950 元（原價2508元），該品項也有買10送1的優惠好康，等於買越多越划算！
11/4開跑的實體旅展方面，新板希爾頓也預告，當日消費滿萬即可參加「幸運輪盤」活動，萬元住宿券、客房折抵券、餐飲折抵券、希粉瘋搶帆布袋、最愛限量小旅行包等總價值8萬元好禮，等你到現場通通帶回家。
六福旅遊集團
住宿方面
- 關西六福莊 友善大地住房券：51折每人平均3725元，每房4人可入住2間肯亞綠地客房1晚、活力早餐、六福村2日入園遊玩、隨行水壺環保杯、環保備品包，還可任選全球唯一的「犀望巴士體驗」 或「勇闖猛獸島活動」2選1，再加贈淺山農事體驗採摘當季產物，住房期間持隨行水壺環保杯入園六福村遊玩還可兌換全園區餐車軟性飲料續杯半價，總價值高達57986元，相當於省下近3萬元。
- 關西六福莊：3人入住肯亞藍天客房住宿一晚、加贈早餐3客、連續2日暢遊玩六福村及福豚/草原歷險 活動體驗2選1，超值cp專案只要32折8800元。
- 六福村：4人套票2500元，相當於62折；雙人套票999元，超狂下殺5折，每日限量只售賣100組。
- 六福萬怡酒店：「二泊二食雙城假期 7,999元」包含台北六福萬怡酒店卓越客房一晚、關西六福莊剛果原野客房一晚，不須連住任選暢遊，時間彈性自主。
- 六福居：都會景觀套房6999元，買1晚即送1晚。
- 美食通用餐券套票組（10張／套）：通用於六福旗下敘日全日餐廳、粵亮廣式料理、大廳酒吧依不同張數兌換指定餐點，最低62折只要5500元。
- 粵亮廣式料理溯源頂級單人套餐：位於星級溯源餐廳，主廚精心選用溯源食材，講究新鮮健康，再結合主廚精湛廚藝，讓民眾每一口都充滿驚喜。售價2380元。
住宿方面
- 台北晶華酒店：祭出19折的「雲天假期住宿券」，入住17坪寬闊舒適的雲天露臺客房僅需5988元。城市小旅行愛好者則可參考「晶采假期．一泊一食」及「晶采假期．一泊二食」兩款方便入手的吃+住方案，每房每晚含早餐最低只要3296元起。還有舒適解壓的SPA療程折扣券直接下殺67折，內容包含三次連續榮獲六年世界SPA大獎的沐蘭SPA的「旅人最愛-紓解時差按摩」SPA療程（價值4,950元）。
- 台南晶英酒店：「海東客房平日住宿券」打26折，每組只要4599元。
- 礁溪晶泉丰旅：「雅緻客房一泊二食平日住宿券」獨家優惠，享雅緻溫泉雙人房平日週一至週四住宿乙晚含入住當日壽喜燒吃到飽晚餐兩客和翌日早餐2客，優惠價只要6300元，折扣達43折。
- JustSleep捷絲旅：歷年熱賣、全省通用的「聯合住宿券」，趁此歲末之際犒賞自己全台玩透透，適用於台北西門館、台北三重館、台北林森館、宜蘭礁溪館等全台各館，憑券於各館雙人客房平日入住乙晚加贈翌日自助式早餐兩客，每張2,000元。
- 栢麗廳自助餐廳：推出平日早餐、午餐、下午茶券，皆可享有買10張送1張單人券的限定活動，其中主推的「栢麗廳平日午餐四人券」每組3,999元，直接打58折。
- 上庭酒廊：假日全日舒活早午餐雙人券65折，每張1599元。
- 三燔本家：延續往年熱賣的「三燔本家平日午餐壽喜燒或涮涮鍋放題雙人劵」，每組1,599元。
- 一樓azie餐廳：平假日皆可使用的「龍蝦牛排雙人海陸分享餐券」，每張2,999元。