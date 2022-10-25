馬力歐自爆小便遇瓶頸　「易留殘尿」腿必須張超開

《醫學大聯盟》由白家綺主持，日前邀請到馬力歐、依依、謝忻、何豪傑，分成兩隊探討天氣愈來愈冷，聽聞排尿障礙、攝護腺肥大，會聯想到哪些關鍵字？也邀請到急診科張適恆醫師、張語希營養師、泌尿科黃懷恩醫師，為大家做精闢的解說。
攝護腺肥大對於男性來說是難以啟齒的害羞病，節目進行到「百人民調搶答題」，白家綺公布題目是「攝護腺肥大，會聯想到哪些關鍵字」時候，馬力歐「勇氣十足」插話表示，這個主題很尷尬、很難回答了，好像是在講「自己」親身經歷的問題，不回答又拿不到通告費，令他很為難！白家綺開玩笑說：「其實你可以說是朋友的問題，可是你現在這樣對著全國觀眾說，其實解釋也來不及了！ 」而馬力歐則靈機一動說: 「其實等一下的經歷都是導播發生的，不是我。」
不過敬業的馬力歐還是大方分享了親身經歷，表示年紀漸漸大了，發現尿尿時跟年輕時強而有力狀況完全不一樣，現在比較緩慢無法伸縮自如，也比較容易有殘尿，所以現在尿尿時，必須腿張開一點，以免滴到鞋子。馬力歐更直接開玩笑表示，有時在想要不要乾脆換雨鞋去上廁所，白家綺聽後便回應：「所以如果之後看見你穿雨鞋出門時，我們心裡有數。」馬力歐便激動強力反駁：「是梅雨季！因為下雨我才穿雨鞋。」