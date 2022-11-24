世足／孫興慜將戴面具出征　南韓新主帥帶來新風格

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過去在國際賽事中，南韓以鐵血到有些粗野的打法著稱，為了維持強硬的防守來彌補身材的劣勢，韓國球員過去在世界盃中屢次出現拉衣服、鏟人的「名場面」。雖然這讓他們遭致外界的批評，但不可否認他們用這樣兇悍的打法確實取得不錯的成績，2022年拿到過殿軍，2010年也打進16強。
不過在Bento接手之後，我們有希望看到一支不同於以往、風格更多變的韓國隊，在此前受訪時他表示：「我們的想法是不要同一個戰術在連兩場比賽中出現，不過我們的整體理念和風格不會改變。」此外他表示球隊很多球員可以踢好不只一個位置，因此透露這次盃賽的先發組合將會很多變。
本屆南韓的看板球星為30歲的現任「亞洲一哥」孫興慜，剛在英超聯賽21-22賽季中以23粒進球獲得金靴獎的他，是首位在歐洲五大聯賽中獲得此殊榮的亞洲球員，早已是世界級的頂級邊鋒。若他能保持狀態，在今年的盃賽，我們將有望欣賞他標誌性的「一條龍」奔襲進球。
由於之前面部受傷，孫興慜這屆盃賽將會戴著面具出征，儘管仍然存在風險，他在練習時已經開始無懼的使用頭槌，也說其實戴著面具的感覺比想像中好的多，直言無論如何他都想上場為國出征。
南韓在本屆世界盃被分在H組，同組中還有迦納、烏拉圭和葡萄牙，都不是好惹的對象，前兩者分別是非洲和南美強權，葡萄牙則是上一屆的歐洲盃冠軍，實力皆很強大。但若南韓能踢出自己的該有的內容，再加上一點機運，晉級也並非全無可能。