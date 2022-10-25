特企／扮鬼慶萬聖！《女鬼橋　開魂路》Steam特賣開跑

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《女鬼橋 開魂路》遊戲原型發想來自於叫好又叫座的國產電影《女鬼橋》，全程以第一人稱隱蔽式視角進行，為遊戲增添360度環繞的恐怖既視感。遊戲主軸從六名大學生舉辦迎新試膽大會揭開序幕，挑戰夜半校園內的女鬼索命傳說。上市近2個月以來，能在STEAM上獲得「極度好評」的正面評價，口碑持續發酵中。《女鬼橋 開魂路》更受到美國、泰國、日本、中國等各地知名Youtuber與實況主，輪番實況或搞笑重製遊戲片段，獲得底下網友熱烈留言與迴響。
角色塑造鮮明 細節暗藏伏筆
細數《女鬼橋 開魂路》遊戲中成功要素，在個別角色形象塑造上非常到位。像是膽敢嗆聲女鬼的女漢子鄭琳恩，重踹女鬼時讓人大快人心。或是平時喋喋不休的黎文耀，重要時刻還是展現出男子英雄氣概。其次，將真實生活事件融入遊戲腳本也是製作人一大苦心之一。不小心掉進馬桶的護身符，讓體型高大的李天明屈身一角徒手挖糞的情節，畫面讓人印象深刻，難以忘懷。諸多細節及劇情中暗藏的伏筆，等待玩家親身體驗後才知一二。
扮鬼慶萬聖 序號免費送
為歡慶萬聖節，除了STEAM《尖叫遊戲節》9折特賣活動外，《女鬼橋 開魂路》官方粉絲團將同步舉辦「假鬼假怪慶萬聖」活動，邀請所有玩家將萬聖妝扮照、恐怖女鬼妝照、甚至是自拍鬼臉照，上傳指定位置貼文處，獲得最多讚數者，將有機會獲得《女鬼橋 開魂路》數位豪華版！
活動網址：https://www.facebook.com/TbcRts/posts/pfbid02b13UomNgMAnxyCznKZuhhY1Skyn31CynyLjKN4rtWgmSjfL967SpckF1KYDYjByrl