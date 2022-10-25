世界「肥豬」大集合！肥豬國際研討會明登場

▲「肥豬」指的是在地豬種，肥豬國際研討會每 2年舉行一次。圖為國內本土肥豬品種蘭嶼豬。（圖／畜試所提供）
▲「肥豬」指的是在地豬種，肥豬國際研討會每 2年舉行一次。圖為國內本土肥豬品種蘭嶼豬。（圖／畜試所提供）

記者許若茵／台北報導

2022-10-25 16:24:42

世界「肥豬」要集合了！「肥豬」指的是在地豬種，肥豬國際研討會每2年舉行一次，邀請學者專家及相關業者，分享及討論不同國家的肥豬產業現況，第6屆肥豬國際研討會將於明（26）日至28日於台南舉行。

我是廣告 請繼續往下閱讀
農委會畜產試驗所說明，肥豬（fatty pig）是指當地的在地豬種（indigenous pig），通常具有特殊的文化意義，也是當地美食食材，例如西班牙的伊比利豬（Iberico）及台灣的黑豬。

畜試所表示，肥豬國際研討會每2年舉行一次，原訂第6屆應於2021年舉辦，因為國際疫情而延後1年。今年將有包含我國在內9個國家的學者專家及相關業者齊聚台南，分享及討論不同國家的肥豬產業現況，透過新知的發表及專門技術的交流，讓在地豬種相關產業更加興盛及發達。

畜試所說明，隨著現代商業品種如藍瑞斯、約克夏、杜洛克等及其雜交品種的出現，肥豬在經濟上的重要性逐漸消失。然而歐洲地區有一些肥豬品種經過多年努力，其肉品發展成世界知名產品，例如西班牙的伊比利豬及匈牙利的曼加利察豬（Mangalica，又稱綿羊豬），都已經找到在國際市場的角色及定位。

畜試所指出，台灣也有類似的肥豬品種，例如大家熟知的黑豬就是一個象徵本土及肉品帶有傳統風味的豬種；另蘭嶼豬除了是美味佳餚，更是族人維繫文化連結的重要資產。這些豬種透過畜試所和相關單位的合作研發，不管在育種、營養及加工品，甚至應用在生物醫學領域，都已經有顯著的發展。

親自帶隊跨國爭取到主辦權的畜試所所長黃振芳表示，台灣在2019年日本沖繩縣舉辦的第5屆肥豬國際研討會積極爭取下屆舉辦權，基於台灣在地豬種保種工作及相關研究已受國際重視，順利獲得國際學者支持而取得第6屆肥豬國際研討會主辦權。

黃振芳也提到，後續又克服國際疫情的干擾，終於即將在台南登場，台南除了是極具歷史價值的古城，也是在地豬種重要產業聚集地之一，更是台灣肥豬研究的重要地區，非常合適讓世界「肥豬」在此團聚。

流感將至！黃立民示警「走著瞧」　醫療負擔恐增加

確診者7+7有望鬆綁不隔離？黃立民：今年可能有困難

尼莎颱風災損逼近3000萬　9縣市損失嚴重

高端掏腰包！幫赴日民眾「免費PCR」至年底

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀