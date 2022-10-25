世界「肥豬」大集合！肥豬國際研討會明登場

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畜試所表示，肥豬國際研討會每2年舉行一次，原訂第6屆應於2021年舉辦，因為國際疫情而延後1年。今年將有包含我國在內9個國家的學者專家及相關業者齊聚台南，分享及討論不同國家的肥豬產業現況，透過新知的發表及專門技術的交流，讓在地豬種相關產業更加興盛及發達。
畜試所說明，隨著現代商業品種如藍瑞斯、約克夏、杜洛克等及其雜交品種的出現，肥豬在經濟上的重要性逐漸消失。然而歐洲地區有一些肥豬品種經過多年努力，其肉品發展成世界知名產品，例如西班牙的伊比利豬及匈牙利的曼加利察豬（Mangalica，又稱綿羊豬），都已經找到在國際市場的角色及定位。
畜試所指出，台灣也有類似的肥豬品種，例如大家熟知的黑豬就是一個象徵本土及肉品帶有傳統風味的豬種；另蘭嶼豬除了是美味佳餚，更是族人維繫文化連結的重要資產。這些豬種透過畜試所和相關單位的合作研發，不管在育種、營養及加工品，甚至應用在生物醫學領域，都已經有顯著的發展。
親自帶隊跨國爭取到主辦權的畜試所所長黃振芳表示，台灣在2019年日本沖繩縣舉辦的第5屆肥豬國際研討會積極爭取下屆舉辦權，基於台灣在地豬種保種工作及相關研究已受國際重視，順利獲得國際學者支持而取得第6屆肥豬國際研討會主辦權。
黃振芳也提到，後續又克服國際疫情的干擾，終於即將在台南登場，台南除了是極具歷史價值的古城，也是在地豬種重要產業聚集地之一，更是台灣肥豬研究的重要地區，非常合適讓世界「肥豬」在此團聚。