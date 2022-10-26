小優演藝路遭冷語嘲諷　「過節頻送禮」渴望被記住

《11點熱吵店》邀請到小優、黃鐙輝、大文及筠熹等藝人，分享一開始從眾人看不起，但卻靠著「惦惦吃三碗公」，最後成功獲得一番成就、奮發向上成為「地才」的激勵故事。而靠著努力成為「交際花」的小優，現場也帶來心目中的私藏甜點名單，神級美味讓錄影現場上演你爭我奪的搶食戲碼，讓主持人沈玉琳看了不禁笑嗆：「你們是丐幫喔！」
自綜藝節目班底出身的小優，回憶在節目環境中，其實競爭十分激烈，不但要盡可能找尋鏡頭畫面，還要爭取表演機會，雖然最後脫穎而出，幸運獲得經紀人賞識進入演藝圈，但一路上還是時不時受到經紀人冷語嘲諷，像是「我對妳沒有想法」，使她決定靠著自身努力拓展人脈，在逢年過節時也不忘送禮維繫關係，也因此演藝之路獲得了更多演出機會，久而久之也收藏許多送禮口袋名單。
啦啦隊女神筠熹從小便懷有明星夢，曾經太想參加跳舞大賽，卻被刀子嘴豆腐嘴的媽媽潑冷水，不斷數落她，「你現在不敢跳，怎麼可能在那麼多人面前跳得出來？」碰壁的她決定關在房間裡看著DVD自學自練，長大後則在跳舞比賽中意外奪冠，主持人沈玉琳聽後大讚筠熹是「跳舞奇才」，並開玩笑表示，現在教育方式是得了里長盃，也要當成「世界盃」看待，此話一出被眾人笑喊太誇張。