快訊／本土確診+40261！死亡個案增52人　境外移入56例

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指揮中心指出，今日新增52例本土病例死亡個案，為20例男性、32例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、48例具慢性病史、31例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月9日至10月23日，死亡日期介於7月19日至10月23日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增56例境外移入個案中，為25例男性、31例女性，年齡介於10多歲至80多歲，分別自加拿大(2例)，中國、香港、韓國、新加坡、德國、日本(各1例)移入，另48例感染國家調查中。入境日期介於今年9月27日至10月24日。
指揮中心統計，截至目前國內累計19,167,156例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,608,510例排除)，其中7,555,884例確診，分別為36,174例境外移入、7,519,656例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計12,479例COVID-19死亡病例，其中12,462例本土，個案居住縣市分布為新北市2,552例、臺北市1,407例、臺中市1,285例、高雄市1,171例、桃園市946例、臺南市926例、彰化縣699例、屏東縣496例、雲林縣389例、南投縣385例、苗栗縣344例、嘉義縣314例、基隆市277例、宜蘭縣266例、花蓮縣219例、新竹縣206例、嘉義市200例、臺東縣176例、新竹市142例、澎湖縣34例，金門縣28例；另17例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。