幫Hello Kitty慶生！漢來三麗鷗房下殺5折 每天限量10間
不用等旅展就可以搶便宜！三麗鷗巨星Hello Kitty即將在11/1生日，高雄漢來酒店推出三麗鷗主題房下殺5折早鳥優惠，一起幫Hello Kitty慶生！即日起到10/31每天早上11:01開搶，不分平假日於官網每日限搶10間，大家可要訂好鬧鐘，別錯過這次超狂優惠！說到卡通界大明星還有「米奇與好朋友chill台南」，台南市觀旅局提醒各位粉絲，活動將只到本周日（10/30）為止，若還沒跟風拍到照可要好好把握這周末的最後機會了！
高雄漢來酒店自8月開始推出三麗鷗大明星主題房，大受消費者歡迎。這回為回饋廣大顧客特別推出Hello Kitty慶生折扣，今（26）日起每天早上11:01於官網釋出限量10組5折優惠，特價每房12800元起，對比以往最低6折優惠，這檔可說是相當難得！高雄漢來指出，入住者皆比照平常入住主題房高階完整禮遇，享有客製化的房間備品系列，以及由「主題房大使」提供一站式服務，從訂房確認、交通接送、客製拍照到迎賓茶點等。
高雄漢來也說，本次優惠房型通用一整層樓18間主題房，諸如Hello Kitty與好友法式清新風（港景）家庭套房、美樂蒂與庫洛米戀愛糖果屋、Hello Kitty美式學院亞灣套房、蛋黃哥加勒比海洋俱樂部雙人市景房等，每一房的各個角落都充滿著三麗鷗大明星，一走出電梯就足以讓人萌到尖叫！
說到卡通界大明星，台南安平港碼頭的「米奇與好朋友CHILL遊台南」自9/9推出以來受到逾百萬粉絲大力支持，台南市政府提醒民眾，這次活動展期僅到本周日(10/30）止，還沒來參觀過的民眾可要抓緊腳步了。如果錯過這次，台南市觀旅局一直到年底（12/31）還有「2022台南購物節」活動，只要登錄台南各大商圈、觀光工廠、百貨、賣場、加油站、飯店旅宿共有逾2,000間店家消費發票，就能有機會把大獎好禮帶回家。
除此之外觀旅局提醒，台南市區本周末活動眾多，看完米奇與好朋友後，可以選擇參加中西區南美2館的森山市集(10/28-30)、河樂廣場的餐酒嘉年華(10/29-30)、赤嵌萬神節(10/29-30)或是海安商圈裝神弄鬼萬聖派對(10/29-30)等活動，歡迎民眾來台南玩透透。